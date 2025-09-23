Manresa recupera el Festival Màgic amb una jornada que omplirà de màgia la ciutat

Aquest dissabte, 27 de setembre, Manresa acollirà la 6a edició del Festival Màgic, organitzat per Epic Grup, l'Associació Cultural El Galliner, l'Associació Màgia Central i l'Ajuntament de Manresa. Després de l'última edició celebrada el 2019, el certamen torna amb una proposta renovada que omplirà el centre de la ciutat de màgia per a totes les edats.
Un festival renovat per dinamitzar el centre de la ciutat
El Festival Màgic de Manresa és un projecte nascut amb l'objectiu de promoure el món de la màgia i contribuir a la dinamització comercial del centre. Enguany comptarà amb quinze mags repartits en cinc activitats al llarg de tot el dia, amb dos punts centrals: el Teatre Conservatori i la plaça Neus Català.
A més, durant tota la setmana i fins dissabte, els més petits poden participar a Troba les varetes màgiques, una gimcana organitzada amb Manresa Comerç. Els infants hauran de buscar almenys quinze varetes màgiques pels aparadors de les botigues de la ciutat. Els participants, que han de recollir un passaport màgic a l'Oficina de Turisme, optaran a guanyar caixes i llibres de màgia o entrades per a espectacles.
Tallers i activitats per al públic infantil i juvenil
La programació començarà amb el Taller de Màgia a l'Espai La Crica, al segon pis del Teatre Conservatori, d'11 del matí a 1 del migdia. Conduït pels mags Caru, Rovi i Triple S, està adreçat a joves de 5 a 20 anys i ja compta amb més de 50 persones inscrites. Hi haurà quatre torns de 30 minuts, i els menors de 6 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult.
A la Biblioteca del Casino, de 2/4 de 12 a 1 del migdia, es farà el taller Bibliolab Abracadabra, on infants de 7 a 12 anys aprendran a programar un videojoc per llançar conjurs i transformar personatges. Les places, gratuïtes, ja estan exhaurides.
Espectacles itinerants i gran gala al Teatre Conservatori
A la tarda, a partir de les 5 de la tarda, la màgia sortirà al carrer amb l'espectacle itinerant Bellboy del mag Karlus Soler, que recorrerà el centre de Manresa des de la plaça Neus Català amb el seu carret de maletes creant situacions còmiques i plenes de trucs visuals.
El plat fort serà la Gala del Festival, dissabte a les 8 del vespre al Teatre Conservatori. Presentada pel manresà Magic Pol, comptarà amb les actuacions de Pere Rafart (Solsona), Magow (Barcelona), Novas (Itàlia) i Marina (Barcelona). Les entrades numerades costen 15 euros (12 euros per majors de 65 anys, menors de 30 anys i Carnet Galliner) i es poden comprar al Kursaal o a la web del teatre.
Nit de màgia de prop per tancar la jornada
La jornada clourà a 2/4 de 10 de la nit amb la Nit de Màgia Golfa al Frankfurt Cal Xavi (c/ Abat Oliba 66-68). El mag Aleix Vidal oferirà una sessió de màgia de prop. Per assistir-hi cal inscriure's prèviament trucant al 93 874 42 62.
Amb aquesta sisena edició, el Festival Màgic de Manresa reafirma la seva vocació de convertir el centre de la ciutat en un espai viu i ple de sorpreses, retornant la màgia als carrers després de cinc anys d'absència.