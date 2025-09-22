El Museu de l'Aigua i el Tèxtil tornarà a omplir-se de Playmobils el cap de setmana

La Fira de Playmobils tornarà al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per novè any consecutiu. Durant el cap de setmana del 27 i 28 de setembre, els visitants podran gaudir de deu diorames creats per l'associació Click & Clack, entre ells un dedicat al Miracle de la Misteriosa Llum. La cita inclou activitats familiars, el Concurs del Click Amagat i la II Mostra de petits diorames, on infants i joves exposaran les seves creacions.
Diorames que fan viatjar en el temps
L'esdeveniment es podrà visitar dissabte i diumenge en horari de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. Els diorames recrearan escenes de la vida quotidiana i episodis històrics que convidaran grans i petits a fer un viatge per diferents èpoques i llocs. Entre totes les propostes destaca el diorama dedicat al Miracle de la Misteriosa Llum, que mostra el conflicte per la construcció de la Séquia sota el regnat de Pere III, l'oposició del bisbe de Vic i la resolució miraculosa amb l'aparició de la llum procedent de Montserrat. També hi apareixen el castell de Balsareny, el seguici reial, justes medievals i altres escenes vinculades a la Festa de la Llum.
II Mostra de petits diorames i activitats familiars
Coincidint amb la fira, tindrà lloc la II Mostra de petits diorames, adreçada a infants i joves de 6 a 18 anys. Un total de dotze creacions seleccionades seran exposades, donant als participants l'oportunitat de mostrar la seva creativitat. A més, petits i grans podran participar en el Concurs del Click Amagat, que consisteix a trobar un Playmobil fora de lloc dins de cada diorama. Els encertants entraran al sorteig de diversos lots de productes.
Organització i col·laboracions
La IX Fira de Playmobils està coordinada pel Museu de l'Aigua i el Tèxtil - Parc de la Séquia i compta amb la col·laboració de l'associació Click & Clack, un grup de col·leccionistes i aficionats als Playmobils sense ànim de lucre. L'esdeveniment s'ha consolidat com una de les cites més esperades per a les famílies i amants d'aquests icònics clicks.