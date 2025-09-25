Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 26, 27 i 28 de setembre

El Berguedà viu l'últim cap de setmana de setembre amb propostes culturals, d'oci i divulgatives. La tardor mostra tot el seu potencial a la Pobla de Lillet, que celebra una de les fires temàtiques del bolet a la comarca. Berga explora la ciència, l'arquitectura i la llengua, amb diferents activitats. I per actes més lúdics, hi ha diferents accions al Baix Berguedà.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 26, 27 i 28 de setembre.
Fira del Bolet i del Boletaire
La Pobla de Lillet celebra aquest cap de setmana la 35a edició de la Fira del Bolet i del Boletaire. El programa arrencarà amb la xerrada micològica de Lluc Escànez, el divendres a les 19.00 hores (sala d’actes de la Llar d’Avis) i continuarà amb una agenda molt completa tant dissabte com diumenge. El 27 de setembre, s’han previst els concursos culinaris i les demostracions de cuina, una aposta gastronòmica que s’estén fins al vespre, amb la celebració del Tasta’n músic. Serà una jornada per gaudir també de la cultura popular, amb la Cercavila de gegants i capgrossos. L’endemà, serà el dia per demostrar les capacitats trobant bolets amb la celebració del Concurs del Boletaire. En aquest cas, l’activitat s’allargarà fins al migdia, amb propostes com una mostra de micologia, un taller creatiu pels infants, el vermut musical amb Núria Grima i la Diada Castellera, amb la participació dels Castellers de Berga i els Castellers de Caldes de Montbui. A més, els dies 27 i 28, el nucli del poble conviurà amb desenes de parades que conformaran la fira i mercat del bolet, on es podran comprar diferents tipologies de bolet i altres productes relacionats. Trobareu tota la informació i detalls, aquí.
Nit Europea de la Recerca
El claustre del convent de Sant Francesc de Berga acull una nova edició de la Nit Europea de la Recerca, vespre dedicat a l’exposició de diferents disciplines científiques amb motiu de la data que anualment es commemora arreu d’Europa. La primera part del programa està dirigida a l’alumnat d’ESO i Batxillerat, i consisteix a un seguit de demostracions sobre la criptografia quàntica en comunicacions crítiques, el nexe aigua-energia, la creació de mapes digitals, la supercomputació i l’estudi i anàlisi de les restes animals en jaciments arqueològics. També s’ha preparat una gimcana de jocs d’investigació al Parc del Lledó. A les 19.00 hores, la Sala Casino acollirà una sessió de planetari digital guiada per Salvador Puigmartí pensada per conèixer la història de l’univers i que permetrà comprovar-ne la complexitat. Finalment, l’activitat característica de la vetllada són les Postres de Ciència, microxerrades sobre diferents branques de la ciència i la tecnologia que aquest 2025 desenvoluparan: Núria Mas, Sara Vima, Miquel Valls, David Oriola i Rosa Soler.
Es preveu que aquest 2025 sigui "un bon any de producció de bolets", i per tant, els paradistes del Mercat del Bolet de Cal Rosal són optimistes amb la temporada d’enguany. Des del 10 de setembre i fins al novembre -en funció de com avanci la campanya- la Porta del Comerç del nucli acull diàriament una selecció de parades on comprar tota mena de bolets, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits.
«Teatre Patronat - 125è aniversari»
El Frontón, Casino Bergadán, Casino Moderno, Centre d’Acció Social Catòlica, Casal Parroquial... són alguns dels noms amb què es coneix el Teatre Patronat. Un espai que ha estat el punt de trobada de la societat civil berguedana i que enguany celebra 125 anys d’història. El Museu Comarcal de Berga acollirà una exposició dedicada al Teatre Patronat per conèixer diferents etapes i fets històrics relacionats amb aquest emblemàtic equipament. La mostra conté un recull de fotografies i documents acompanyats de textos escrits per Jordi Sort. L’acte inaugural tindrà lloc el 26 de setembre a les 19.00 hores.
Marató esportiva: homenatge Josep Maria Isanta
Berga clourà els actes d’homenatge a Josep Maria Isanta Casellas amb la celebració d’una marató esportiva. La jornada inclourà tres competicions: bàsquet 3x3, vòlei 4x4 i futbol 5x5. Les competicions es disputaran a l’Institut Serra de Noet, on també hi haurà haurà música, servei de bar i entrepans, i molt bon ambient.
Ruta guiada: «Les cases-jardí de les Estaselles projectades per Emili Porta»
Passeja pel passeig de les Estaselles, l’eixample noucentista de la capital berguedana, i descobreix les cases-jardí dissenyades per l’arquitecte Emili Porta i Galobart. Es tracta d’una de les activitats programades per commemorar el centenari del seu nomenament com a arquitecte municipal. L’inici de la ruta, que tindrà lloc el 27 de setembre, és davant el Teatre Municipal del Berga, a les 11.00 hores. Cal inscriure’s prèviament a través de l’Oficina de Turisme de Berga.
«Expandim el Mediterrani»
Konvent celebra les jornades Expandim el Mediterrani, en el marc de la residència artística Mediterrani Expandit. En aquesta primera edició, 10 artistes del Líban, Síria, Tunísia i Algèria, han treballat durant dues setmanes desenvolupant els seus projectes en curs. Així, en la mostra es podrà gaudir de vuit propostes visuals i una de sonora, en diferents espais del centre de creació contemporània Konvent el dia 27. La jornada arrencarà amb un vermut musical a les 12.30 hores a càrrec de Zeda i Cat Gabal. Després del dinar bufet, es farà una visita pels espais intervinguts (17.00h) , amb una presentació per part de cada artista. A les 21.00 hores se servirà un sopar marroquí previ a la projecció de cinema experimental intervingut per Edu Filippi acompanyat d’un viatge sonor de David Dorado. Per acabar hi haurà el set musical d’Ildu i Dj Nessym. Comprar entrades.
Presentació del grup comarcal de Plataforma per la Llengua
El 27 de setembre, el nucli de Plataforma per la Llengua al Berguedà es presenta amb una acte al Pavelló de Suècia a les 18.30 hores. La vetllada arrencarà amb la conversa entre Gerard Furest i Eloi Planas titulada Activista o dropo, tu tries. L’agenda continuarà amb un concert de Trinxats i la intervenció de Sheila Moreno, membre del grup comarcal. Presentarà l’acte Queralt Alsina.
La brama del cérvol al Cadí-Moixeró
La brama és un fenòmen que es dona a la tardor, moment de l’any que els cérvols entren en època de zel. Els mascles produeixen un so gutural que rep el nom de brama i que resulta en una experiència única del medi natural. Per tal d’oferir una vivència de qualitat i respectant l’animal i el seu entorn, la Reserva Nacional de Caça del Cadí i el parc natural del Cadí-Moixerò faciliten un servei d’acompanyament a l’escolta gratuït, durant el setembre i l’octubre. En concret, s'habiliten tres punts d’escolta: al Xalet de Coll de Pal, Comaoriola i Castellar de n'Hug, on hi haurà l’assistència d’especialistes que aportaran contingut i posaran a disposició prismàtics i telescopis. Per participar-hi, cal fer reserva prèvia.
«El gran showman»
La companyia de teatre de Munt d'Arts presenta el musical El gran showman, una adaptació de la coneguda pel·lícula The Greatest Showman per fer-nos vibrar amb música, emoció i espectacle. Phineas T. Barnum un home amb grans somnis, decideix reunir persones úniques i extraordinàries per crear un circ diferent de tots els altres. Entre llums, colors i cançons s'aixeca una història sobre l'amistat, l'amor, la diversitat i el valor de perseguir allò que més desitgem. Les representacions seran al Teatre Municipal de Berga, el dissabte a les 21.30 hores i el diumenge a les 18.00 hores. Venda d’entrades anticipades.
Festa Major de Fonollet
Fonollet viu aquest cap de setmana una edició especial de la seva celebració gran, en coincidència dels 40 anys de la “nova” Festa Major. El programa es desplega els dies 27 i 28, incloent un tast de vins naturals i formatges artesans, el sopar de festa major, música en directe, la missa i cantada dels Goigs a Sant Sadurní i la Borrèia de Fonollet amb La Berguedana de Folklore Total, entre altres. L’agenda.
Camimnada popular de l’Ametlla de Merola
L’Ametlla de Merola celebra aquest diumenge la 37a Caminada popular. Amb sortida a les 08.00 hores del Teatre, el recorregut consta de 10 quilòmetres. Les inscripcions s’efectuaran el mateix dia de la cursa, amb un preu de 8 euros els majors de 12 anys i 5 pels menors.Aquesta activitat clou el programa de la Festa Major de l’Ametlla de Merola.
Tarda de circ i música
La plaça de Santa Maria de Merlès s’omple aquest diumenge d’activitats culturals pensades per a tots els públics. La jornada comença a les 17 h amb l’espectacle El pirata Tastacirc, una proposta d’humor i malabars especialment adreçada a la canalla. Continuarà el duet Kelimós amb el concert La volta al món en 80 minuts, una experiència musical on el públic fa de guia i els artistes interpreten cançons tradicionals de cada lloc. A més, hi ha servei de bar i entrepans per completar la vetllada.
«Llegir Lolita a Teheran»
A l’Iran revolucionari, la professora Azar Nafisi reuneix en secret set joves alumnes per llegir literatura occidental prohibida. Cada dijous, durant dos anys, les noies descobreixen en autors com Nabokov o Austen una escletxa de llibertat. Aquesta experiència transformarà les seves vides que, poc a poc, s’aniran barrejant amb la trama de les obres que llegeixen. Aquesta és la sinopsi de Llegir Lolita a Teheran, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest diumenge, amb un passi previst a les 18.00 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.
«Terra de futurs»
Terra de futurs és el late xou que ningú havia demanat. Un espai viu, amb entrevistes sense filtres, actuacions en directe i sorpreses que trenquen el guió. El convidat d'aquesta edició és el periodista berguedà Manel Alias. A càrrec de David Cols. Entrades.
«Romeria»
La Marina viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida quan ella era molt petita, com la seva mare. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la jove intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que la Marina els recorda amb la seva presència. Serà la història d’amor adolescent que viu amb el seu cosí el que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D’aquesta manera, inventa un conte, gràcies al diari de la seva mare, que l’allibera de l’estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d’entendre el passat. Aquesta és la sinopsi de Romeria, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest dilluns, amb un passi previst a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.