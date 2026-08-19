Restablerta la circulació de l'RL3 i l'RL4 entre Lleida i Manresa

La circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida-Pirineus i Manresa ha quedat restablerta passades les set de la tarda, segons informa Renfe. Havia quedat interrompuda abans de la una per una incidència en la infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera.\r\n\r\nSegons Adif, es tractava d'una incidència que afectava la senyalització entre Lleida i Cervera. S’ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre Lleida-Pirineus i Cervera/Manresa amb parades intermèdies.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nRenfe es resigna amb l'R3 i fixa un transport per carretera permanent Gerard Mira\r\n\r\n