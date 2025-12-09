Restriccions per accedir a l'aeroport del Prat: Aena pot demanar la targeta d'embarcament

Des de fa unes tres setmanes Aena ha endurit les mesures de control per accedir a l'aeroport del Prat. Ara, l'empresa pot demanar als passatgers que ensenyin el bitllet o la targeta d'embarcament per poder-hi entrar. Així doncs, l'objectiu és que només passatgers, acompanyats i altres persones acreditades transitin per les instal·lacions.
La mesura està prevista en les normes d'ús dels aeroports aprovades durant aquest any i no es tracta d'una mesura temporal, sinó que ha arribat per quedar-s'hi. Com expliquen fonts d'Aena, els controls poden ser "aleatoris o estables" i es duran a terme durant tot el dia a les dues terminals, la T1 i la T2, segons el criteri que estableixi en cada moment la Seguretat Aeroportuària d'acord amb les forces de seguretat.
Amb aquesta mesura, només podran circular per l'aeroport viatgers, acompanyants o empreses que prestin serveis autoritzats per Aena. Així, es vol evitar l'accés de persones alienes, sobretot petits delinqüents com ara carteristes i persones que duen a terme activitats no autoritzades com els embaladors de maletes.
La mesura arriba després que al febrer d'aquest any es dugués a terme la macrooperació per desallotjar i recol·locar més de 150 sensesostres que vivien habitualment a l'aeroport.