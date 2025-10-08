Retards a l'R1 i l'RG1 per l'avaria d'un tren entre Caldes d'Estrac i Mataró

Els trens de l'R1 i l'RG1 circulen per via única entre Caldes d'Estrac i Mataró amb demores que superen els 20 minuts. Renfe informa que la incidència es deu a un tren avariat a l'estació de Caldes d'Estrac, i assegura que està treballant en la recuperació progressiva dels horaris i de la freqüència de pas. \r\n\r\nAlguns usuaris s'han fet ressò de la situació a través d'X, i han denunciat els retards i la “falta d'informació” de Rodalies:\r\n\r\n\r\n\r\nParats a la #R1 abans d’arribar a Llavaneres. Portem més d’1 hora. Els passatgers han improvisat pla d’evacuació. @rodalies Sense informació pic.twitter.com/aMAL74jYGF\r\n— Ramon Pavia (@ramonpavia) October 8, 2025\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n