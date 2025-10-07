El temps d'aquest dimecres 8 d'octubre: l'avantsala dels ruixats

El dimecres és el punt d'inflexió d'aquesta setmana a partir del qual tornen les precipitacions i els núvols al país. Al matí hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i prelitoral i de la Catalunya Central, sobretot de la meitat sud, que deixaran el cel ennuvolat. A la resta predominarà l'ambient assolellat amb algunes bandes de núvols alts fins a migdia.
La massa d'aire fred que arriba al país a partir de dimecres tindrà efecte a la tarda, quan és possible que els núvols evolucionen cap a ruixats febles, o localment moderats, a punts de la meitat sud del litoral i del Prepirineu central. Tot i que s'acumularan quantitats de precipitació minses o localment poc abundants.
Es preveu que la temperatura màxima augmenti a migdia arribat a valors de fins a 28 graus a l'extrem sud. A Barcelona començarà el dimecres amb uns 18 graus de mínima que augmentarà fins als 25 graus. A Girona la jornada tindrà 8 graus de mínima i s'arribarà als 26 graus de màxima. A Lleida, el dia començarà amb un valor mínim de 8 graus que pujarà fins als 27 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 15 graus que podran arribar fins als 25 °C a la tarda.
Les danes tindran nom
La tornada de les pluges ens recorda l'arribada de danes al país, un fenomen meteorològic que, a partir d'ara endavant, tindrà nom propi per evitar que s'associï amb conseqüències catastròfiques com les que va provocar al País Valencià. D'aquesta manera, la primera dana que arriba a l'Estat a partir de dimecres s'anomenarà Alice. La proposta de 21 noms alterna tant masculins com femenins i va per ordre alfabètic, començant per l'A i acabant per l'W amb el nom Wilma.