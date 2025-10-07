La patronal de la restauració carrega contra Sanitat pel veto del tabac a les terrasses

Negativa a la nova llei antitabac. La patronal de la restauració ha carregat contra la ministra de Sanitat, Mónica García, pel veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants. "El tabac a les terrasses no és un problema per a la societat", ha volgut deixar clar el president d'Hostaleria d'Espanya, José Luis Álvarez, que considera que es tracta d'una "cortina de fum" de la ministra García per "tapar" altres mancances del sistema sanitari. La queixa conjunta l'han fet pública representants d'Hostaleria d'Espanya, el Gremi de Restauració, Pimec, Foment del Treball i Barcelona Oberta.
"El projecte de llei antitabac és personal de la ministra, que busca notorietat mediàtica", ha afirmat Álvarez. Per la seva banda, el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha reclamat als partits (PP, Vox, Junts i PSOE) que impedeixin la tramitació de la llei antitabac per "desproporcionada".
"No estem en contra de tot el projecte de llei, sinó de la incongruència de voler vetar fumar a les terrasses", ha volgut deixar clar el director del Gremi de Restauració de Barcelona. "Cal ser valent i no deixar-se arrossegar pel discurs políticament correcte", ha etzibat Pallarols, que s'ha dirigit directament al PSOE perquè posi "seny" dins la coalició. "No pot fer veure que aquesta proposta no va amb ells", ha lamentat el director del Gremi de Restauració.
La nova llei
El govern espanyol va aprovar a principis de setembre l'avantprojecte de llei antitabac que amplia els llocs on es prohibeix fumar, prohibeix el consum de tabac en menors i limita la publicitat de productes relacionats. La llei amplia la llista d'entorns exteriors en què no es podrà fumar i inclou les terrasses de bars, llocs on es facin espectacles públics, instal·lacions esportives, parcs infantils o estacions de transport, entre d'altres.
La prohibició del consum de tabac en menors se suma a la ja prohibida venda o entrega, i tota forma de publicitat, promoció i patrocini del tabac en qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l'àmbit digital. A banda del tabac convencional, les mesures de l'avantprojecte de llei també s'apliquen a cigarretes electròniques, bosses de nicotines per a ús oral, productes amb base amb herbes i dispositius per al consum de productes escalfats.
Empresaris convertits en policies
Tornant a la crítica d'avui, el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha criticat que aquest sigui "un episodi més" per demonitzar els empresaris, que ara s'hauran de convertir en "policies" als seus establiments. "La norma imposa als titulars dels bars i restaurants un paper de vigilància activa que clarament excedeix de les seves funcions i capacitats", ha afirmat el secretari general de Pimec. "Els restauradors no són policies, ni tampoc els responsables de la infracció", ha sentenciat Ginesta.
Per la seva banda, el director de Relacions Institucionals de Foment del Treball, Benet Maimí, ha apuntat que la restauració és ja avui en dia un espai "eminentment sense fum", amb la prohibició de fumar a l'interior i on les terrasses només representen el 10% o el 20% de l'aforament total.
Finalment, el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha incidit en l'impacte de la llei antitabac en la indústria turística. "Espanya competeix amb països on s'ha descartat conscientment una mesura com aquesta de prohibir fumar a les terrasses. Estem parlant d'Itàlia, Portugal o França", ha enumerat Jené.