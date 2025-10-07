El govern espanyol aprova un decret per regular l'ús medicinal del cànnabis

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret per regular l'ús medicinal del cànnabis a través de "preparats estandarditzats". Estaran pensats per oferir una “alternativa terapèutica” per casos de dolor crònic, epilèpsia greu, espasticitat associada a l'esclerosi múltiple o efectes de la quimioteràpia. Des del govern espanyol destaquen que l'ús d'aquest compost ha demostrat beneficis avalats per organismes internacionals en situacions en què els medicaments autoritzats resulten insuficients. Tal com proposa l'executiu, les fórmules hauran de ser prescrites exclusivament per metges especialistes en l'àmbit hospitalari.
"Aquesta regulació permetrà que quan els tractaments convencionals no funcionin tinguem una alternativa terapèutica amb tota l'evidència científica, i per descomptat amb tota la seguretat, perquè es pugui recórrer a preparats de cànnabis estandarditzats, amb la dosi precisa i la màxima garantia", ha assenyalat la ministra de Sanitat, Mónica García, a la roda de premsa posterior al Consell.
Decret per tancar
El reial decret no estableix, però, un llistat d'indicacions d'ús i comercialització. En el seu lloc, determina que els usos clínics autoritzats, juntament amb les condicions específiques d'elaboració, dosificació i prescripció, es fixaran a les monografies que publiqui en un termini de tres mesos l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) al Formulari Nacional. L'elaboració de les fórmules es realitzarà únicament en serveis de farmàcia hospitalària autoritzats, seguint les Normes de Correcta Elaboració i els criteris tècnics definits al Formulari Nacional.
El decret també crea un registre públic, gestionat per l'AEMPS, en què s'hauran d'inscriure tots els preparats estandarditzats de cànnabis que es facin servir per elaborar fórmules magistrals. Aquests productes han de tenir una composició definida en THC i/o CBD, complint amb exigents requisits de fabricació, traçabilitat i qualitat, i estan subjectes a fiscalització addicional quan continguin més del 0,2 % de THC.
Per acabar, el seguiment del tractament serà responsabilitat compartida entre el metge prescriptor i el servei de farmàcia hospitalària, que hauran d'avaluar periòdicament l'eficàcia clínica i l'aparició de possibles efectes adversos. En casos excepcionals de vulnerabilitat, dependència o barreres geogràfiques, les comunitats autònomes poden establir mecanismes de dispensació no presencial i assegurar l'accés equitatiu a aquests tractaments.
Una demanda que ve de lluny
L'Observatori Espanyol de Cànnabis Medicinal fa temps que demana el pas que ha fet avui el Consell de Ministres. Carola Pérez, presidenta de l'Observatori, ho denunciava el 2020 a Nació: "Ara mateix, a Espanya, som uns 250.000 pacients que ens estem automedicant amb cànnabis, sense cap mena de control, seguretat jurídica o mèdica, i amb l'estrès que genera viure en aquesta il·legalitat".
Carola Pérez, en nom de l'OECM, sol·licitava urgentment "la regulació del cànnabis medicinal perquè s'ha comprovat que els cannabinoides poden ser útils per pal·liar símptomes". Amb tot això, Pérez considerava que tothom qui ja en pren ho fa "perquè vol" i, amb la regulació, el pacient podrà estar "protegit", a diferència del que passa actualment. "La regulació té molts avantatges, però la més important és que permetrà evitar que els menors tinguin accés a la substància", tancava llavors la presidenta de l'OECM.