Roses digitals per Sant Jordi: la nova proposta de la Sagrada Família

La SagradaFamília ha presentat aquest dilluns una instal·lació d'art digital creada amb intel·ligènciaartificial per celebrar la diada de SantJordi. Es tracta de la peça "Rosa,Rosae.Declinacions estètiques", que s'ha creat per l'ocasió i que, a partir de la IA, combina diferents formes sorgides de la rosa i inspirades en l'obra d'AntoniGaudí.

La creació consta d'una pantallaLED de grans dimensions que dialoga de manera directa amb l'escultura de Sant Jordi realitzada per JosepMariaSubirachs. Acompanyada per l'orgue de JuandelaRubia, la composició mostra la declinació d'una rosa, des d'un pètal i fins que és una rosa sencera amb diferents materials. La producció es podrà veure fins aquest dissabte.

Aquesta instal·lació s'ha fet a partir d'una basededades amb centenars d'imatges de roses i d'elements de l'arquitectura de Gaudí. L'experiència consta, doncs, de l'orgue amb una composició de Juan de la Rubia que ressona a tota la basílica i un seguit de roses diferents que apareixen en pantalla entrellaçades amb tècniques com el trencadís, formes i materials habituals i característics d'Antoni Gaudí.

La directora de cultura i acció socioeducativa de la Sagrada Família, MartaOtzet, ha assegurat que l'única pretensió de l'obra digital ha estat esdevenir una llicènciacreativa per celebrar el Sant Jordi amb la tecnologia de la IA. "Va des del pètal de la rosa i evoluciona fins a la rosa de Sant Jordi que coneixem", ha subratllat.

Otzet ha indicat que l'experiència amb la IA ha permès la generació d'imatges "boniques" i "interessants" que mostren com és la declinació d'una rosa, des d'una part més petita i de detall amb els pètals fins a una més macro amb la rosa. "S'hi poden veure roses més aviat orgàniques, de ceràmica o realitzades amb forja", ha concretat.

A banda dels centenars de turistes que passen per la basílica, aquest dilluns també podran gaudir de la instal·lació així com de la Sagrada Família pràcticament dues centes persones que podran accedir per sorteig en una visita guiada fora de l'horari habitual del temple. Com és habitual, durant la diada de Sant Jordi tindran accésgratuït amb un acompanyant els Jordis i les Jordines de tot el món.