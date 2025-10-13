13 de octubre de 2025

Salut pel Català vol que aprendre la llengua sigui obligatori a la sanitat

El president de Salut per al Català, Josep Lluís Mont, ha alertat que garantir el dret dels pacients a ser atesos en català només serà possible si es fa obligatori l'aprenentatge de la llengua per a tots els professionals sanitaris. Mont ha remarcat que el 56% dels nous col·legiats que arriben a Barcelona són extracomunitaris i que actualment no se'ls exigeix acreditar cap nivell de català. Tot i reconèixer que el Govern ha fet passes endavant amb el Pla nacional per la llengua, ha lamentat la "deixadesa" dels darrers anys: "Ha fet la viu-viu", ha considerat. Així, ha exigit objectius clars, concreció i mitjans per executar-los. A més, ha proposat crear una taula de seguiment amb sindicats, col·legis professionals i l'Administració.

