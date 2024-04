Segona edició del val escolar: 60 euros per a tots els alumnes de primària i secundària

El Govern ha aprovat aquest dimarts posar en marxa la segona edició del val escolar per tal que les famílies catalanes tinguin una ajuda de cara a la compra de material per al curs vinent. En aquesta ocasió, segons ha detallat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, la quantitat serà de 60 euros. La idea era arribar als 70 euros, però el fracàs dels pressupostos i la situació de pròrroga ho han impedit. La partida destinada al val és de 50 milions d'euros, com l'any passat, i la quantitat per alumne ha de ser menor perquè hi haurà més beneficiaris. Les previsions passen perquè fins a 790.000 infants i joves de primària i secundària el rebin.

En el curs anterior, la mesura era només per a primària, però en aquesta ocasió s'amplia dels 12 als 16 anys, ja siguin de centres públics o concertats. Enguany els vals es podran bescanviar en qualsevol dels establiments comercials adherits o, com a novetat, cedir-los als centres educatius per a la compra conjunta de material escolar. Els vals s'hauran de destinar a comprar material escolar no inventariable, és a dir, elements d'escriptura, papereria, llibres, diccionaris, calculadores, motxilles i jocs educatius. Es podran gastar fins al 30 de novembre del 2024.

La distribució dels dos vals per alumne, de 30 euros cadascun, es durà a terme de la mateixa manera que l'edició anterior, per correu postal, i es podran activar des de la plataforma valescolar.cat. Els establiments comercials que estiguin interessats a participar en aquesta segona edició s'hauran d’adherir a una plataforma que acreditarà que l'activitat econòmica que duen a terme és l'apropiada per a la finalitat de la mesura. També hauran de presentar una declaració responsable on es comprometin a bescanviar els vals pel material escolar.