S'incendia un vehicle a l'AP-7 i obliga a tallar un carril

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat un carril de l'AP-7 a Biure, en sentit la Roca del Vallès (Barcelona), per l'incendi d'un vehicle. Així ho ha informat Trànsit en una publicació d'X en què ha recomanat "extrema" precaució als vehicles que circulin en aquest tram. De moment l'incendi provoca menys d'un quilòmetre de cua.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n🟡❌ A l'AP-7 hi ha un carril tallat a Biure en sentit la Roca del Vallès per un #incendi de vehicle.\r\n\r\n⚠ Extrema la precaució en aquest tram. pic.twitter.com/cW7MZffkFu\r\n— Trànsit (@transit) December 1, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nA la C-35, al tram de Granollers, també s'ha tallat el carril, però ha sigut per un accident. \r\n