01 de desembre de 2025

S'incendia un vehicle a l'AP-7 i obliga a tallar un carril

Publicat el 01 de desembre de 2025 a les 20:46

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat un carril de l'AP-7 a Biure, en sentit la Roca del Vallès (Barcelona), per l'incendi d'un vehicle. Així ho ha informat Trànsit en una publicació d'X en què ha recomanat "extrema" precaució als vehicles que circulin en aquest tram. De moment l'incendi provoca menys d'un quilòmetre de cua.

 

 

A la C-35, al tram de Granollers, també s'ha tallat el carril, però ha sigut per un accident.  

