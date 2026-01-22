Tallada la C-32 per un accident i 18 quilòmetres de cues a l'A-2 pel tancament de l'AP-7

L'A-2 acumula fins a 18 quilòmetres de retencions entre Cornellà de Llobregat i Martorell en sentit est -Barcelona- a conseqüència del tall de l'AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El tall es fa pel risc d'algun esfondrament a la zona on dimarts va tenir lloc l'accident d'un tren de Rodalies.\r\n\r\n\r\n\r\n⚫ Tallada l'AP-7 a Martorell en sentit sud\r\n\r\n🔁 Desviaments cap a l'A-2, fins enllaçar C-15 i a Vilafranca del Penedès, nova incorporació a l'AP-7\r\n\r\n🟦 Rutes alternatives:\r\n➡️C‑25 | cap a interior\r\n➡️N‑340 i C‑15 | cap al Penedès\r\n➡️C‑32 | litoral\r\n➡️C‑58 / B‑40 | cap a A‑2 pic.twitter.com/kjSV44MCmF\r\n— Trànsit (@transit) January 22, 2026\r\n\r\n\r\nA conseqüència d'aquesta situació, es fan desviaments per l'A-2 i això ha fet que hi hagi cues importants en aquesta via a primera hora d'aquest dijous. El tall de l'AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní va començar poc després de les sis de la tarda d'aquest dimecres i la previsió és que duri dies.\r\n\r\nC-32, tallada\r\n\r\nLa C-32 on es mantenen les tanques dels peatges pujades per tal de garantir una major mobilitat arran de l'aturada ferroviària i el tall de l'AP-7 també es troba tallada en sentit nord/ Barcelona i es comença a aglomerar una gran filera de cotxes.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n⚫️ Tallada la C-32 a Sitges per un accident en sentit nord/Barcelona. pic.twitter.com/wE6cJtLbYc\r\n— Trànsit (@transit) January 22, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n