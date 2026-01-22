22 de gener de 2026

Societat

Tallada la C-32 per un accident i 18 quilòmetres de cues a l'A-2 pel tancament de l'AP-7

  L'AP-7 s'ha vist afectada amb retencions i talls per les pluges

Publicat el 22 de gener de 2026 a les 08:24

L'A-2 acumula fins a 18 quilòmetres de retencions entre Cornellà de Llobregat i Martorell en sentit est -Barcelona- a conseqüència del tall de l'AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El tall es fa pel risc d'algun esfondrament a la zona on dimarts va tenir lloc l'accident d'un tren de Rodalies.

A conseqüència d'aquesta situació, es fan desviaments per l'A-2 i això ha fet que hi hagi cues importants en aquesta via a primera hora d'aquest dijous. El tall de l'AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní va començar poc després de les sis de la tarda d'aquest dimecres i la previsió és que duri dies.

C-32, tallada

La C-32 on es mantenen les tanques dels peatges pujades per tal de garantir una major mobilitat arran de l'aturada ferroviària i el tall de l'AP-7 també es troba tallada en sentit nord/ Barcelona i es comença a aglomerar una gran filera de cotxes.
 

 

