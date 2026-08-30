Tallada la circulació a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona per manca de tensió elèctrica

La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. La incidència s'ha produït pels voltants de les 9 hores i hi ha dos trens aturats en aquest tram.\r\n\r\nTanmateix, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat per gestionar la situació d'excepcionalitat en la circulació ferroviària d'alta velocitat.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nBusquen una tercera persona que va fugir després de provocar un accident múltiple amb nou ferits a l'AP-7\r\n\r\n