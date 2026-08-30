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Tallada la circulació a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona per manca de tensió elèctrica

Societat

  • Pantalla amb cancel·lacions a l'alta velocitat -

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Publicat el 30 d’agost de 2026 a les 09:48

La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. La incidència s'ha produït pels voltants de les 9 hores i hi ha dos trens aturats en aquest tram.

Tanmateix, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat per gestionar la situació d'excepcionalitat en la circulació ferroviària d'alta velocitat.

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