Busquen una tercera persona que va fugir després de provocar un accident múltiple amb nou ferits a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra busquen el tercer ocupant del cotxe kamikaze que va provocar l'accident múltiple a l'AP-7 a l'altura del Papiol aquest dissabte quan fugia contra direcció dels agents. La persecució va causar un sinistre amb diversos vehicles implicats amb un balanç de nou ferits, un dels quals en estat crític, alhora que va comportar el tall de la via i cues quilomètriques en l'inici del retorn de les vacances d'estiu de bona part de la població.
Dos dels ocupants del vehicle que fugia contra direcció han estat detinguts, però un tercer va aconseguir escapar del lloc dels fets i ara els Mossos treballen per localitzar-lo i arrestar-lo. Inicialment, se'ls buscava per un presumpte robatori, però ara la llista de delictes que se'ls imputa s'ha ampliat, des de la desobediència fins a la conducció homicida.
Els Mossos van detenir el conductor immediatament després del xoc, ja que havia quedat atrapat a l'interior del turisme. Poc després, van trobar el segon dels ocupants del vehicle en una zona d'arbres propera al lloc de l'accident. En canvi, una tercera persona que viatjava al turisme va poder fugir i es troba en recerca i captura.
Reoberta l'AP-7 després d'hores d'afectacions
El Servei Català de Trànsit va reobrir l'AP-7 hores després de l'accident múltiple, el vespre d'aquest dissabte, tot i que els quilòmetres de lentitud i les aturades per enllaçar amb la B-23 en sentit Barcelona encara es van mantenir uns minuts més. Els Bombers van rebre l'avís a les 16.05 hores i van enviar set dotacions al punt de l'accident.
En total, es van activar 10 unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i una unitat conjunta SEM-Bombers. Pel que fa als ferits, el crític ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, els quatre menys greus al Consorci Sanitari de Terrassa i els quatre lleus a l'Hospital Mútua de Terrassa.