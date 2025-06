Telefónica investiga un robatori de dades de clients de Movistar

Alerta important per als usuaris de Movistar. Telefónica està investigant un hackeig de dades que pot afectar milions de dades de clients, segons han explicat fonts de la companyia. En concret, es tracta d'un pirata informàtic que hauria aconseguit robar informació personal d'uns 22 milions de registres de clients de la companyia.

Entre els elements que el ciberdelinqüent hauria obtingut hi ha el nom complet, el DNI o la direcció dels afectats. Un mateix client pot tenir diversos registres, de manera que la xifra global d'afectats es desconeix i podria ser menors als 22 milions. Per ara, el hacker ja ha filtrat un milió de dades com a prova i demanaria una recompensa de 1.500 milions de dòlars -uns 1.300 euros- a canvi de la informació.

Si bé les dades publicades fins ara corresponen als clients del Perú, no es descarta que en la totalitat dels registres hi hagi dades dels clients espanyols o d'altres països on opera Movistar. El protagonista del hackeig és un cibercriminal conegut com a "Dedale" i la xifra que demana per les dades és sorprenent, ja que és molt inferior a la que es demana en aquests casos d'obtenció fraudulenta de dades.

Cal recordar que Telefónica va vendre a mitjans d'abril la seva filial peruana, que es trobava en concurs de creditors, a la firma argentina Integra Tec Internacional. La compra es va tancar per uns 3,7 milions de sols peruans, uns 900.000 euros al canvi actual, segons va detallar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El hackeig a Movistar ha estat revelat per la firma de ciberseguretat HackManac a través de la xarxa social X. Els experts apunten que el conjunt de dades inclou "detalls confidencials" de milions de clients, com el nom, el DNI o els números de telèfon, però també els serveis contractats o les actualitzacions dels clients.