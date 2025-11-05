Tornen els cursos de català a la Catalunya Nord: «Hi ha un desig de la llengua»

El Govern ha reprès els cursos per aprendre català a la Catalunya Nord. El director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Albert Piñeira, ha indicat que aquest octubre ha començat un intensiu de quatre mesos i que han rebaixat el cost de les classes. "L'última tarifa estava entorn dels 150 euros per curs, però aquest preu de vegades suposava una barrera. Ara costen 25 euros", ha destacat.
Tenen 14 alumnes que cada dimarts estudien català durant tres hores, als matins. Piñeira ha afegit que la previsió és que, a partir del febrer, ampliïn l'oferta perquè a la Catalunya del Nord "hi ha un desig d'aprendre català". "Hi ha hagut un retrocés en el seu ús social, però, per contra, la llengua catalana ha guanyat prestigi".
El director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Albert Piñeira, ha exposat que a principis d'any es van deixar d'oferir classes de català per "manca d'alumnes". Un dels esculls era el preu: uns 150 euros per curs. "Moltes vegades suposava una barrera perquè moltes persones no s'inscrivien precisament per una qüestió econòmica". Per això, ara han decidit rebaixar-ne el cost fins als 25 euros, "un preu, en general, assumible per a tothom".
Curs equivalent a un nivell entre l'A2 i el B1
A l'octubre van reprendre les classes amb un curs d'iniciació al català, equivalent a un nivell entre l'A2 i el B1. S'allargarà fins al febrer i les classes es fan cada dimarts, entre les deu del matí i la una del migdia. Hi ha 14 alumnes apuntats que estan aprenent conceptes bàsics com les estacions, els colors o els oficis. A més, una altra novetat és que ara el docent forma part de la plantilla de la Casa de la Generalitat. "És la primera vegada que tenim un professor i tècnic de llengua a jornada completa", ha remarcat. Això permetrà que, a partir del febrer, puguin ampliar l'oferta d'aprenentatge del català.
Piñeira ha assenyalat que la previsió és sumar-hi un altre curs, a les tardes, fora de l'horari laboral, per atraure "un públic diferent". Així mateix, estan estudiant altres possibilitats com oferir classes dirigides a persones que treballen en administracions públiques, o un altre pensat per als professionals del sector turístic. "Bona part dels visitants i turistes que venen a Perpinyà són de la Catalunya del Sud, per tant, és interessant que el personal d'atenció al públic tingui aquesta competència lingüística en matèria de català", ha ressaltat.
"Hi ha un desig de català"
El director de la Casa de la Generalitat ha deixat clar que l'ampliació de l'oferta la plantificaran de manera "coordinada amb tots els altres agents que hi ha al territori i que també treballen a favor de la llengua". Per exemple, amb l'Oficina Pública de Llengua Catalana, la Universitat de Perpinyà, Òmnium Cultural, l'Associació per l'ensenyament en català (APLEC), Ràdio Arrels o La Bressola.
Piñeira ha assegurat que han detectat que a la Catalunya Nord hi ha "un desig de català". "Es dona una mica la paradoxa que, en les últimes dècades, hi ha hagut un retrocés en l'ús social del català. Però, per contra, n'ha augmentat el prestigi". En aquest sentit, ha esmentat que una de les darreres enquestes d'opinió apuntaven que la majoria d'habitants estaven a favor de l'ensenyament del català a l'escola, i que tingués un reconeixement social i jurídic. Fins i tot, una part dels ciutadans, aposta per la cooficialitat. "Per tant, la gent està a favor que s'aprengui català, que s'ensenyi a l'escola i que sigui reconegut jurídicament", ha subratllat.