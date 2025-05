Trànsit demana evitar tornar del pont durant les dues hores punta per les fortes pluges

Pluja i carretera no casen bé. Per això, davant els avisos de perill per ruixats desplegats pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a tot el país fins dilluns, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha llençat la recomanació d'avançar o ajornar la tornada del pont de l'1 de maig. El director, Ramon Lamiel, ha explicat al Via lliure de Rac1 que, si plou, no es podran fer servir els carrils addicionals dissenyats per evitar retencions en plena operació tornada.

"Els tindrem muntats, però haurem de decidir si els obrim o no", ha avisat. Per això, ha defensat que convé evitar les hores punta per no veure's afectat per les previsibles congestions. Aquest moment de més concentració es donarà entre les 18:00 i les 20:00 hores, pel qual és convenient avançar el retorn, com a màxim, fins al migdia.

Aquest consell de Trànsit afecta especialment les persones que hagin de fer servir l'AP-7 entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, i també entre Sant Celoni i Montornès del Vallès. De la mateixa manera, si s'ha de passar per l'autopista del Maresme entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. És aquí on s'havien de desplegar els carrils addicionals.