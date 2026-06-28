Tres de cada deu delictes d'odi per orientació sexual a Catalunya queden sense esclarir

Més d'una quarta part de les infraccions penals per delictes d'odi vinculats a l'orientació sexual a Catalunya no s'esclareixen, segons els informes anuals del Ministeri de l'Interior sobre delictes i incidents d'odi. En l'última dècada, entre el 2016 i el 2025, s'han registrat 921 casos i se n'han esclarit 642, un 69,7%. Així, en tres de cada deu incidents, ni s'ha identificat o detingut l'autor, ni hi ha una confessió, ni s'ha determinat que, en realitat, no hi havia cap infracció. L'any passat, els casos contra l'orientació sexual es van situar en 99 arreu de Catalunya, la xifra més baixa des del 2022. Al llarg de l'any, es van detenir o investigar 20 persones en relació amb el mateix tipus d'infraccions.
De les 99 infraccions penals de l'any passat, 27 es van quedar sense resolució, una proporció similar a la dels últims anys. La gran majoria dels incidents es van donar a la demarcació de Barcelona, 67, mentre que a Lleida se'n van registrar 13, un més que a Girona, i cinc més que a Tarragona. Pel que fa a la vintena de detinguts o investigats, 12 són de la demarcació de Barcelona, cinc són a Lleida, dos a Tarragona i un a Girona.
Catalunya va ser la comunitat autònoma amb un nombre més alt de delictes contra l'orientació sexual el 2025, aproximadament un 18% del total, per davant del País Valencià (76), Andalusia (75) i la Comunitat de Madrid (74).
Cada any, els delictes d'odi vinculats a l'orientació sexual sumen aproximadament un centenar de casos a Catalunya. L'any passat, se'n van comptar menys que el 2023 i el 2024, amb 111 i 116 fets, respectivament, però més que els 88 del 2022. D'altra banda, les infraccions penals per discriminació de sexe o gènere van sumar 13 casos el 2025 a Catalunya, 10 de les quals van quedar esclarides durant l'any.