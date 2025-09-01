Troben «restes humanes» en les vies d'un tren d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona

Adif alerta sobre la modificació en la circulació d'un tren d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que ja ha estat resolta, per la troballa de "restes humanes" en el punt quilomètric 417 del recorregut, segons han comunicat a través d'una publicació al seu perfil d'X. Açò ha alterat la circulació normal entre Madrid i Barcelona durant cinc hores fins que s'ha resolt completament la incidència a les 15 h d'aquest dilluns, després que Adif alertés de la incidència per retards a les 10 h del matí.
S'han vist afectats els trens de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona, sobretot en el punt on l'autoritat judicial i els forenses de la policia han estat inspeccionant la zona per la troballa d'un cadàver que han hagut de retirar.
Tot i això, la circulació no ha quedat suspesa completament, ja que s’ha permès la circulació per una via entre Saragossa i Lleida, però amb una limitació de velocitat. El servei s'ha normalitzat a partir de les quatre de la tarda d'aquest dilluns, com ha informat Adif en una publicació d'X.
Altres incidències entre Barcelona i Madrid aquesta setmana
El servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid també ha patit altres incidències importants aquesta setmana, com la del dimecres a la tarda, quan es va declarar un incendi prop de la via a la província de Guadalajara. No va ser fins a les sis de la tarda que es va poder restablir la circulació després que els bombers apagaren el foc. L'incendi va provocar retards de 60 minuts i va afectar 16 trens d'alta velocitat.