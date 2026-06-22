Troben un cadàver a l'L2 del metro de Barcelona

Aquest diumenge a la nit han trobat un cadàver a la línia L2 del metro de Barcelona, segons ha avançat el digital Metrópoli i han confirmat fonts policials a Nació. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que s'havia localitzat el cos sense vida als túnels del metro cap a les deu de la nit.\r\n\r\nConcretament, la troballa es va produir entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i, de moment, es desconeix si es tracta d'un homicidi o suïcidi.\r\n\r\nHi haurà ampliació.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEstil de vida\r\n10 consells per superar l'onada de calor a casa i la feina Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n