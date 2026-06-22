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Societat

Troben un cadàver a l'L2 del metro de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets

  • Usuaris davant dels rètols de l'L3, L2 i L4 del metro de Barcelona, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 22 de juny de 2026 a les 13:57
Actualitzat el 22 de juny de 2026 a les 14:09

Aquest diumenge a la nit han trobat un cadàver a la línia L2 del metro de Barcelona, segons ha avançat el digital Metrópoli i han confirmat fonts policials a Nació. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que s'havia localitzat el cos sense vida als túnels del metro cap a les deu de la nit.

Concretament, la troballa es va produir entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets i, de moment, es desconeix si es tracta d'un homicidi o suïcidi.

Hi haurà ampliació.

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