Troben una gran quilla en les obres de Barcelona on fa unes setmanes van descobrir un vaixell

Un equip d’arqueòlegs ha trobat una quilla de grans dimensions al mateix solar on fa poc es va trobar el vaixell Ciutadella I, en les excavacions on s'ha d'ubicar l'aparcament de BSM de la futura Ciutadella del Coneixement. L'estructura que ara s'ha trobat s'ha identificat com la part de l'estructura inferior sobre la qual es construeix un vaixell i podria ser una part desmembrada del vaixell trobat o bé correspondre a una segona nau.

La resposta sobre aquesta troballa, de 3,43 metres de llargada, podria trigar entre sis mesos i un any, ja que cal fer un estudi detallat de l’estratigrafia i l’anàlisi dels materials. El director de la intervenció arqueològica, Santiago Palacios, ha explicat en una atenció a mitjans que durant les tasques al solar han aparegut fragments de fustes, entre els quals el més rellevant és la quilla.

“És la part externa del vaixell on s’enganxen el folre i després les quadernes, que és l’esquelet del vaixell”, ha indicat. Es va descobrir mentre es feien tasques de seguiment arqueològic amb màquina, durant una de les operacions de pilotatge del terreny. Però es va decidir intervenir amb una excavació manual per alliberar-la amb cura. Un cop assegurada, una excavadora va facilitar-ne l’extracció definitiva sense causar-ne cap dany.

En un dels seus extrems s’hi pot observar una junta que indica amb força claredat que aquesta quilla encaixava amb una roda de proa o de popa, és a dir, amb la peça vertical que conforma la part frontal o posterior del vaixell. Una de les característiques més destacades de la nova peça, ha comentat Palacios, és la presència de la gresa, un solc longitudinal tallat a la part superior de la quilla. Aquesta incisió era emprada per encaixar-hi les primeres taules del folre del vaixell.

Tant la forma d’aquesta gresa com el sistema d’encaix de la quilla amb altres elements del buc presenten similituds evidents amb la tradició atlàntica de construcció naval, especialment amb la tècnica utilitzada en el segle XVI en vaixells de gran tonatge i destí comercial. Tot i que encara no es pot datar amb exactitud, la morfologia i la tècnica apunten a una possible vinculació amb embarcacions de l’època moderna construïdes segons patrons atlàntics.

L'extracció del vaixell Ciutadella I

En paral·lel, les tasques d’extracció del vaixell Ciutadella I continuen. Amb les peces ja extretes conservades en aigua, es preveu que finalitzin en un termini màxim de quinze dies. Segons ha indicat Palacios, encara queda un 15% del solar per excavar i no descarta que puguin trobar nous fragments de fusta o altres troballes. “Imagina que surt l’altra cara del vaixell, seria espectacular”, ha afirmat.

Després d’haver extret els palmallars, és a dir, les peces de fusta situades a la part superior de l’estructura del buc, s’estan retirant les quadernes, que són les peces transversals que donen forma a la planxa del vaixell.

La restauradora Delia Eguiluz apunta que les fustes són “bastant consistents”, fet que està facilitant que es pugui fer una “bona extracció”. Totes aquestes peces es manipulen amb extrema cura i, un cop extretes, es dipositen de forma immediata en piscines d’aigua habilitades al voltant de l’excavació, que permeten mantenir-les en un medi humit molt similar al de conservació original. Aquesta metodologia evita l’assecament i deteriorament de la fusta abans del seu trasllat i tractament definitiu en un centre especialitzat.

Mentre que aquestes peces es poden dipositar i mantenir submergides en aigua en piscines, la quilla no és a dins de la piscina perquè no hi cap físicament, però es va remullant manualment amb mànegues.

Un cop finalitzada l’extracció, les peces es portaran al centre de conservació de Zona Franca, on es dipositaran dins d’uns contenidors i es farà una neteja intensiva de totes les fustes. Tot i que s’està valorant encara quin tractament de restauració es farà, és possible que s’utilitzi un tractament amb resina. Segons ha explicat Eguiluz, la resina substituiria d’alguna manera la funció de l’aigua i permetria mantenir les formes originals de les peces de fusta.