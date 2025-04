UGT avisa que la reducció de jornada no s'aplicarà fins d'aquí a 20 anys si no hi ha canvis legals

La UGT avisa que la jornada de 37,5 hores no s’assolirà fins d’aquí a 20 anys amb el ritme actual de la negociació col·lectiva a les empreses. El sindicat ha analitzat l’evolució del temps de treball dels convenis registrats a Catalunya en els últims 12 anys a l’informe "Menys jornada, més temps per viure" i ha determinat que encara s’està “molt lluny” de l’objectiu, ja que la jornada mitjana se situa en 1.748 hores. Segons els càlculs del sindicat, la reducció que planteja el govern espanyol no s’aconseguirà de mitjana fins d’aquí a 20 anys. En un escenari optimista, s’arribaria a les 37,5 hores el 2038 i amb un de més pessimista, el 2056.

“Vist com avança la negociació col·lectiva, la reducció de jornada no es produirà sense un canvi normatiu perquè la patronal no vol”, ha dit el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, en una roda de premsa per presentar l’informe. El sindicalista ha subratllat que qui gaudirà d’aquesta reducció de jornada seran els fills de la generació mil·lenial i alguns de la generació Z però no la societat actual.

Riu ha destacat que els treballadors “més precaris”, els que tenen una jornada laboral per sobre de la mitjana (1.748 hores) són els que més trigaran a assolir les 37,5 hores a la setmana sense un canvi normatiu. Aquest grup de treballadors, entre els quals hi ha els dels de l’hostaleria, els supermercats o la indústria hidrometal·lúrgia, haurien d'esperar 80 anys perquè es produís el canvi normatiu.

En els 12 anys analitzats, el ritme de descens de les hores negociades ha sigut d’1,52 hores. El sindicat ha detallat que malgrat que la tendència de l’evolució de la jornada va a la baixa, el 2024 hi ha hagut un repunt de les hores negociades i s’ha retrocedit 10 anys enrere, fins al 2014 per trobar una dada similar. En aquest sentit, subratllen que avui es treballen 42 hores anuals més de les necessàries per tenir una jornada de 37,5 hores setmanals, és a dir, l’equivalent a tenir més d’una setmana laboral de feina.

A partir de la progressió dels últims 12 anys, el sindicat ha fet un càlcul de futur. L’escenari optimista considera una reducció de 2,13 hores als convenis cada any; el mitjà parteix de la base d’una reducció d’1,52 hores -que és la detectada en els últims 12 anys- i la pessimista, compta amb una disminució de 0,91 hores cada any.

Les dades demostren, segons ha dit Rius, que cal una norma que generi l’efecte palanca necessari per reduir les jornades laborals regulades als convenis col·lectius. “La reducció de jornada és una necessitat social. No podem esperar, 20, 30, 40 anys a què es produeixi”, ha insistit el sindicalista, que ha demanat a les patronals “no fer-se trampes al solitari” rebutjant aquest canvi normatiu.

El secretari de Política Sindical de la UGT ha defensat que aquesta reforma és necessària perquè “beneficia tota la ciutadania”, millora la qualitat de vida de les persones, la salut dels treballadors, impulsa la igualtat de gènere i la redistribució equitativa de les tasques domèstiques, redueix l’estrès i la pressió mediambiental.

A banda de la reducció horària, ha recordat que la regulació pactada entre el govern espanyol i els sindicats -amb la negativa expressa de la patronal- també incorpora canvis en les sancions que han d’afrontar les empreses per incomplir els límits de jornada. “La regulació de control horari no funciona al nostre país i és important que funcioni. Amb l’acord, les sancions passaran a ser molt greus”, ha dit. El sindicat ha avisat que no abaixarà la pressió d’un tema que és “casus belli” i ha fet una crida a tots els grups polítics a donar suport a la reducció de jornada al Congrés dels Diputats.