Un apicultor utilitza les seves abelles per atacar una patrulla de Mossos

Un apicultor de 70 anys va ser aturat la setmana passada en un control dels Mossos d'Esquadra a l'N-II, a l'altura de Cervera. L'home anava sense cinturó i mostrava evidents signes d'embriaguesa.

L'apicultor va atacar els agents amb les seves abelles. Abans d'això, els Mossos van fer aturar la furgoneta blanca de l'home i davant els signes d'haver begut alcohol, se li va fer la prova pertinent.

El resultat de la prova va sortir positiu i quan se li va consultar si desitjava una segona lectura, l'apicultor es va dirigir a la seva furgoneta, va obrir el maleter i van començar a sortir abelles que van picar als agents policials.

Els agents van haver de protegir-se en un restaurant proper per evitar que els insectes els seguissin picant. Un cop la situació es va normalitzar, els agents van haver d'anar al Centre d'Atenció Primària per rebre cortisona per curar les picades i l'apicultor va acabar detingut per atemptat contra l'autoritat.

L'home de 70 anys propietari de les abelles va haver de declarar a comissaria i va quedar en llibertat amb càrrecs unes hores més tard.