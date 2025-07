Un aspirant a bomber s'aprofita de la llei trans per aconseguir plaça

El Departament d’Interior ha exclòs de forma definitiva un aspirant al cos de Bombers perquè considera que podria haver utilitzat de manera fraudulenta la llei trans amb l'objectiu de beneficiar-se del 40% de places reservades per a dones.

L'exclusió s'ha realitzat en virtut de les bases de la convocatòria del 2025, les primeres que preveuen explícitament la possibilitat de descartar qualsevol aspirant que incorri en frau de llei trans. Aquesta modificació va ser introduïda després de la detecció de dos casos similars dins del cos, als parcs de Badalona i Vic, com a reacció directa a la reserva de places per a dones, una mesura avalada per la llei d'Igualtat del 2007.

L'aspirant, identificat amb les sigles F.M., ja va intentar accedir al procés selectiu el 2024. Va canviar el seu sexe registrat al DNI per beneficiar-se d'aquesta quota. Aleshores va pagar la taxa d'inscripció i es va registrar com a dona, encara que finalment no es va presentar a l'examen teòric. A la convocatòria actual, corresponent al 2025, va repetir el procediment, sense que el seu nom no aparegués a les llistes públiques, una opció que es va decidir aplicar de forma proactiva des de serveis jurídics d'Interior. Tot i això, encara que F.M. figurava a les llistes provisionals d'admesos, va ser exclòs a les definitives, recentment publicades, després d'una investigació interna.

Interior va encarregar un informe exhaustiu sobre el cas, elaborat amb l’acompanyament del seu equip jurídic, amb l’objectiu de determinar si el canvi registral responia a un ús merament instrumental. La investigació va concloure que existien indicis raonables de frau de llei.

L'interès de F.M. per postular-se com a dona s'emmarca en el context normatiu actual. Des del 2023, i sota l'impuls del conseller Joan Ignasi Elena, el Departament aplica un sistema de discriminació positiva que reserva el 40% de les places del cos de Bombers a dones, amb l'objectiu de reduir la bretxa de gènere als cossos d'emergència. Aquesta reserva s'ha implementat també als Mossos d'Esquadra i als Agents Rurals. La primera promoció d'aspirants seleccionats s'incorporarà a la tardor de 2025.

Cal recordar, a més, que des del 1994 les proves físiques d'accés presenten barems diferenciats segons el sexe. Tot i que tots els aspirants fan les mateixes proves -entre elles la course navette, el circuit d'agilitat, la prova aquàtica, el press de banca o l'arrossegament de maniquí-, la puntuació mínima exigida varia entre homes i dones, amb l'objectiu de garantir l'equitat d'accés. El cos de Bombers està altament masculinitzat: dels 2.220 efectius en actiu, només 74 són dones, el que significa un 3,3% i cap ocupa actualment càrrecs de comandament oficial.