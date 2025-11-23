Un centenar d’infermeres es manifesten a Barcelona per exigir millores laborals

Vora un centenar d’infermeres i TCAIs (Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria) s’han manifestat aquest diumenge al centre de Barcelona per reclamar millores laborals “en un sector on s’està sotmès a molt estrès i a retallades constants”.
La protesta, iniciada davant la seu de l’ICS (Institut Català de la Salut), ha volgut visibilitzar el malestar acumulat de les professionals “des de fa més de 17 anys”, ha assegurat la portaveu de la marxa, Inés Montoyo, que ha denunciat que el sector arrossega una falta de professionals que els impedeix fer bé la feina. Al mateix temps, ha advertit que l’atenció primària està tendint a una “privatització” que els perjudica en condicions laborals i que afecta la qualitat assistencial dels pacients.
La sanitat no es pot privatitzar, Sanitaris necessaris o Retallar en sanitat és assassinar són alguns dels càntics que han marcat la protesta d’aquest diumenge al migdia, a la qual han assistit infermeres i auxiliars de CAPs i hospitals de diferents punts de Catalunya. Al llarg del recorregut que ha unit la seu de l’ICS amb el Parlament també s’hi han sumat alguns ciutadans a títol particular.
Amb la marxa, les infermeres i TCAIs han volgut denunciar una situació de “sobrecàrrega laboral” que asseguren que fa anys que pateixen, “perquè cada vegada hi ha més retallades i menys professionals”. La portaveu Inés Montoyo, infermera de l’Hospital Vall d’Hebrón, ha assegurat que aquesta falta de sanitaris els està portant a una “mala praxi” de cara als pacients, “ja que hi ha molta càrrega i no hi ha seguretat suficient en les cures”.
“No tenim hores per donar als malalts, cada cop els pacients tenen més edat i més patologies, i són ells mateixos que ens inciten a queixar-nos i mobilitzar-nos”, ha afegit Montoyo, que ha assegurat que als centres sanitaris no es cobreixen les baixes laborals “i això duplica la feina dels sanitaris que hi ha als centres”.
Revisió de la categoria laboral
La protesta, organitzada a través de les xarxes socials sense el suport de cap plataforma ni sindicat, ha estat també una reclamació perquè es revisin les categories salarials i s’apliquin a les nòmines els complements de sou corresponents. Asseguren que els TCAIs estan assumint més responsabilitat des del 2023, però aquesta no es reflecteix al salari. Una situació que, en el cas de les infermeres, han dit que passa des del 2024.
Acordar jornades laborals setmanals de 35 hores, el reconeixement de la jubilació anticipada i el fre a la privatització són altres de les qüestions que han reclamat els manifestants. Sobre aquesta última qüestió, asseguren que l’atenció primària està virant cap a una externalització “com la de les retallades de l’època del president Artur Mar”. “Per sort, en aquell moment ho vam aturar i vam fer una mobilització massiva que va entrar al Parlament”, ha recordat, tot apuntant que la protesta d’aquest diumenge ha volgut rememorar simbòlicament aquella marxa “per aturar unes privatitzacions que van a l’alça a molts punts d’Espanya i que ara s’estan començant a estendre a alguns CUAPs i ASSIRs”.