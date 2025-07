El català, pas a pas, intenta fer acte de presència en tots els àmbits de la vida quotidiana. Un dels sectors on s'intenta que la llengua catalana guanyi pes és en les empreses i, sobretot, els productes que arriben als consumidors. Ara, tal com ha anunciat Plataforma per la Llengua, un dels referents mundials en ganivets i estris de cuina incorpora el català a la web.

Es tracta de Zwilling, un dels fabricants més antics i més grans de ganivets a tot el món. L'entitat pel català celebra que l'empresa fa un bon pas a nivell de responsabilitat social corporativa i també li posa deures: el català ha d'aparèixer en manuals i instruccions per respectar els drets lingüístics, tal com ha fet ara amb la web. Plataforma per la Llengua cita diversos estudis que avalen que incorporar el català és vist pels consumidors, fins i tot pels no catalanoparlants, com un senyal de qualitat.

Els manuals en línia dels cotxes, en català

En un altre sector, el Departament de Política Lingüística ha anunciat fa unes setmanes que Audi és la dissetena marca de cotxes que ja ha publicat els primers manuals de propietari en línia. Des del Govern ja avancen que en els pròxims mesos hi haurà més marques i models que presentaran els manuals d'instruccions en la llengua catalana.

En total, ja són 17 marques de vehicles que disposen de manuals d'instruccions en línia en llengua catalana. A més d'Audi, la resta de fabricants amb aquesta inclusió del català són Citroën, Cupra, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Nissan, Seat, Silence, Skoda, Tesla, Toyota i Volkswagen.

Més català a la roba

El sector de la roba també incorpora el català de mica en mica. Primerament, Levis i Salsa Jeans van anunciar que el seu etiquetatge incorporaria la llengua catalana, i fa uns mesos una tercera marca de l'estil de les anteriors, Dockers, també ho feia. Segons ha informat el Departament de Política Lingüística, la marca nord-americana etiquetarà en català pròximament a petició del mateix Govern.

La mateixa conselleria havia avançat una altra marca que incorpora les etiquetes de cartó i també la web en català. Es tracta de la marca de roba de dona Florencia, amb 11 botigues a Catalunya i una a Palma. I encara hi havia una tercera incorporació. Les marques franceses de moda infantil i per a bebès Okaïdi-Obaïbi han inclòs recentment el català en l’etiquetatge tèxtil. També es pot trobar en català el web de venda en línia.