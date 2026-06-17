Un home mata el logopeda del seu fill després de sospitar que havia abusat del menor: «O m'ensenyes les càmeres o et mato»

Un home de 24 anys ha estat detingut al País Valencià per matar a ganivetades el logopeda que atenia el seu fill, de només dos anys, en un centre de València. Els fets van tenir lloc dilluns a la tarda i, segons ha avançat el diari Levante, el pare es va presentar a la comissaria per admetre els fets davant dels agents.
El pare havia acompanyat el menor a la sessió de logopeda i va sortir uns instants al carrer. Quan va tornar a la consulta, va trobar el nen sense bolquer i amb els pantalons abaixats, una situació que li va fer pensar que el professional estava cometent una agressió sexual contra el seu fill. A partir d'aquí es va desencadenar una forta discussió.
L'home va exigir veure les gravacions de les càmeres de seguretat per comprovar què havia passat. "O m'ensenyes les càmeres o et mato", li va dir el pare al logopeda, però aquest es va negar i va rebutjar les acusacions. Davant la negativa, el pare el va atacar amb una arma blanca, una navalla de 15 centímetres. La víctima, de 32 anys, va morir a conseqüència de les ferides patides.
Després de l'agressió, el sospitós va recollir el seu fill i el va portar fins al domicili familiar, a Burjassot. Després, es va presentar a la comissaria de la Policia Nacional de Burjassot, a l'Horta Nord, on es va entregar amb restes de sang a les mans i va confessar els fets. Els agents el van arrestar acusat d'un delicte d'homicidi i es preveu que passi a disposició judicial aquest.