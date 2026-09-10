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Un incendi crema una zona de matolls a Montjuïc

Societat

Els Bombers treballen amb cinc dotacions per apagar el foc

  • La columna de fum que es veu a Montjuïc -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de setembre de 2026 a les 13:23

Els Bombers treballen en un incendi a la falda del Montjuïc, a sota del castell, que ha començat a migdia. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, en una zona de matolls i vegetació a prop dels Jardins de Mossèn Costa i Llobera. Fins a la zona s'hi han desplaçat cinc dotacions del cos d'emergències que treballen per apagar les flames. 

A xarxes ja han començat a difondre's imatges i vídeos de la columna de fum de la muntanya, que és visible des de diferents punts de la ciutat. 

Hi haurà ampliació.

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