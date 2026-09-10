Un incendi crema una zona de matolls a Montjuïc

Els Bombers treballen en un incendi a la falda del Montjuïc, a sota del castell, que ha començat a migdia. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, en una zona de matolls i vegetació a prop dels Jardins de Mossèn Costa i Llobera. Fins a la zona s'hi han desplaçat cinc dotacions del cos d'emergències que treballen per apagar les flames. \r\n\r\nA xarxes ja han començat a difondre's imatges i vídeos de la columna de fum de la muntanya, que és visible des de diferents punts de la ciutat. \r\n\r\n\r\nIncendi a la falda de Montjuïc (cara mar) pic.twitter.com/8ffd1gP2yh\r\n— Nausícaa Hernàndez (@nausicaahs) September 10, 2026\r\n\r\n\r\n\r\nIncendi ara mateix a Montjuïc pic.twitter.com/HJGOjOIF24\r\n— El refugi de la méteo (@refugimeteo) September 10, 2026\r\n\r\n\r\nHi haurà ampliació.\r\n