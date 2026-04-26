Un institut de Torrella de Montgrí denuncia insults racistes a estudiants per part de membres d'Aliança Catalana

Membres de la comunitat educativa de l’Institut Montgrí de Torroella de Montgrí han denunciat que el 23 d’abril, coincidint amb Sant Jordi, estudiants del centre van rebre comentaris racistes per part de persones que estaven en una carpa d’Aliança Catalana. En un comunicat, expliquen que anaven adreçats a alumnes de procedències diverses i que constitueixen una agressió verbal que atempta contra la convivència i els valors fonamentals. Pel que fa al partit, nega la versió del centre i diu que les persones de la parada van ser espectadors de diferències de criteri entre els mateixos estudiants.
Al document fet públic a xarxes, el professorat expressa la seva “profunda indignació i rebuig” davant uns fets que asseguren que van ocórrer per Sant Jordi al municipi baix-empordanès, en el marc de la celebració de la festa. Sosté que diversos alumnes van ser “increpats, ofesos i expulsats” per part de persones que es trobaven en una carpa d’Aliança Catalana.
Afirma que, segons els testimonis recollits, els individus van proferir comentaris de caràcter racista i excloent. Entre els estudiants, que tenien uns 12 anys, hi havia alumnat de “procedències diverses”, alguns nascuts a Catalunya i d’altres que hi viuen des de fa anys amb famílies arrelades. Per això, considera que els fets atempten contra “la dignitat, la convivència i els valors fonamentals” que s’han de defensar com a societat.
“Com a comunitat educativa no podem restar en silenci i manifestem el nostre suport total als alumnes afectats”, conclou el comunicat, “i fem una crida a la responsabilitat col·lectiva per evitar la normalització de discursos d’odi i per continuar construint una societat cohesionada, justa i respectuosa amb la diversitat”.
Junta de portaveus de partits
L’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha confirmat que ha parlat amb la direcció de l’institut, la qual li ha traslladat que els membres de la comunitat educativa estan “indignats” i “preocupats”. Per això, el batlle ha convocat pel pròxim dilluns 27 d’abril una junta de portaveus de tots els partits. “Ho vull parlar amb ells i veure què diuen per què els interessos electorals han d’estar sempre per sota de la convivència”, ha assenyalat. Tot i això, també ha deixat clar que és important ser “contundent” i mostrar un “rebuig total” a les postures racistes i xenòfobes que només busquen un enfrontament.
Espectadors d’unes desavinences
Pel que fa al partit, fonts d’Aliança Catalana han explicat que van ser els mateixos joves que es van “discutir entre ells” i que la trifulga no va ser amb ningú de la parada sinó per divergències seves. “Hem fet desenes de parades informatives i sempre hem estat impecables. Fins i tot alguna vegada hem aguantat insults i vexacions”, han afirmat. Per això, han insistit que els membres del partit que hi havia a la parada de Torroella de Montgrí per Sant Jordi van ser “purs espectadors” d’unes diferències de criteri “entre els mateixos estudiants de l'institut”.