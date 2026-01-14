Un miler de metges es manifesten a Barcelona: «No és vocació, és explotació»

Nou clam dels metges al centre de Barcelona. Vestits amb bates blanques i màscares amb la cara de la consellera de Salut, Olga Pané, un miler de facultatius han protestat aquest dimecres en una quarta jornada de vaga, després de les dels mesos d'octubre i desembre, per reclamar un conveni mèdic que tingui en compte les seves especificitats. Ha liderat la marxa una pancarta que ja s'ha pogut veure en les darreres protestes amb el lema "A tu també t'afecta". La manifestació ha partit cap a les 10.30 hores de la plaça Sant Jaume i ha arribat fins al Parlament.
La vaga, que estava convocada per Metges de Catalunya (MC) i el Sindicat de Metges i Metgesses d’Atenció Primària (SMP), també busca aconseguir millores laborals i salarials, d'entre les quals hi ha acabar amb les guàrdies de 24 hores i el reconeixement de la categoria professional d'acord amb la formació i la responsabilitat dels metges. Mentre que el Departament de Salut ha situat en el 6,5% el seguiment de la vaga MC l'eleva fins al 45%.
Alguns dels missatges que s'han pogut llegir a les pancartes han sigut "Menys corbates i més bates" i "Conveni mèdic ja". Els facultatius també han clamat contra la consellera de Salut, cridant "Pané, pa qué? Pané, pa ná". També s'han pogut sentir càntics com ara "No és vocació, és explotació" o "A tu, a tu, a tu també t'afecta".
El secretari general de MC, Xavier Lleonart, ha lamentat la falta de diàleg per part de Salut i de la mateixa consellera, que assegura que és "qui té les competències per a solucionar la greu situació que pateixen els metges catalans del país i per a poder donar solució al sistema sanitari". En aquest sentit, Lleonart ha reclamat parlar amb el Govern: "Si la consellera no es veu capaç, amb el president de la Generalitat. No tenim cap problema". En la mateixa línia ha criticat que ni el Servei Català de la Salut (CatSalut) ni el departament de Salut hagin acudit a la reunió de mediació de la vaga, i assegura que són "uns incompetents".
D'altra banda, Lleonart ha valorat "molt positivament" el seguiment de la vaga, que el sindicat situa aproximadament en el 45%. La xifra és diferent de la del Departament, argumenten, perquè el sindicat té en compte les persones que podien fer vaga i l'han feta, mentre Salut fa la proporció amb el total de la plantilla, incloses, per exemple, persones que estan de baixa o de vacances, asseguren.
"Horaris impossibles" i condicions "nefastes"
Entre els manifestants hi ha l'Elena, ginecòloga al Parc Sanitari de Sant Boi de Llobregat, que ha assegurat que els metges tenen "horaris impossibles" que no els permeten la conciliació. "Treballar 24 hores seguides és molt difícil", ha dit, tot remarcant que també tenen agendes doblades i que les condicions en què treballen els provoquen un desgast a escala personal i professional. "La responsabilitat és cada cop més gran i el sou és el mateix", ha lamentat.
També en Joan, que treballa a l'Hospital de Mataró, ha insistit que les condicions laborals en què treballen els metges són "nefastes" i molt diferents de les de la resta de treballadors. "No hi ha pilots d'avió que estiguin 24 hores portant un avió en condicions", ha dit. Finalment, ha remarcat que aquestes condicions laborals són factors que propicien que els professionals marxin a la sanitat privada o a l'estranger.