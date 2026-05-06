Un mort i una ferida greu en un xoc frontal a l'N-II, al pas per Malgrat de Mar

Un home ha mort i una dona ha resultat ferida greu en un xoc frontal entre dos turismes que ha tingut lloc aquest dimecres al quilòmetre 676 de la carretera N-II, al pas per Malgrat de Mar (Maresme). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a tres quarts de cinc de la tarda. La víctima mortal és X. T. C., veí d'Argentona de 56 anys. Conduïa un dels vehicles implicats en el sinistre.\r\n\r\nLa ferida greu és la conductora de l'altre turisme. Ha estat traslladada a l'Hospital de Mataró. Arran del sinistre, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons el Servei Català de trànsit, des de principi d'any 36 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 16 de les quals eren motoristes, col·lectiu que acumula més sinistralitat. Entre les víctimes mortals també hi ha 3 ciclistes i 5 vianants.\r\n