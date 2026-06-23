Un robatori de coure afecta la circulació de l'R3, mentre l'R14 recupera el servei entre la Plana-Picamoixons i Vinaixa

Un nou robatori de coure afecta la circulació de l'R3, el dia que aquesta línia recupera un tram que es mantenia sense servei per les obres que s'hi efectuen. En concret, estava tallat des de l'11 de juny el tram entre Vic i Torelló i a partir d'aquest dimarts els trens havien de circular des de la Garriga fins a Ribes de Freser. A causa del robatori de coure entre la Garriga i Figaró, però, els trens no efectuen parada a la Garriga i només arriben fins a Figaró, segons han indicat fonts de Renfe. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana-Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls usuaris de Rodalies diuen prou: «El Govern no entén la realitat ni magnitud del problema» Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n