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Societat

Un robatori de coure afecta la circulació de l'R3, mentre l'R14 recupera el servei entre la Plana-Picamoixons i Vinaixa

  • Imatge d'arxiu d'un tren de Rodalies estacionat. -

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Publicat el 23 de juny de 2026 a les 09:18
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 09:51

Un nou robatori de coure afecta la circulació de l'R3, el dia que aquesta línia recupera un tram que es mantenia sense servei per les obres que s'hi efectuen. En concret, estava tallat des de l'11 de juny el tram entre Vic i Torelló i a partir d'aquest dimarts els trens havien de circular des de la Garriga fins a Ribes de Freser. A causa del robatori de coure entre la Garriga i Figaró, però, els trens no efectuen parada a la Garriga i només arriben fins a Figaró, segons han indicat fonts de Renfe. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana-Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.

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