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Un robatori entre la Sagrera i Badalona provoca retards de mitja hora a l'R1

Societat

  • Un tren de Rodalies arribant a Sabadell -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 d’agost de 2026 a les 15:02
Actualitzat el 28 d’agost de 2026 a les 15:03

Un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona provoca aquest divendres a la tarda demores mitjanes de 25 minuts a l’R1 de Rodalies, segons ha informat la companyia. La circulació es manté limitada a dos trens per hora i sentit entre l’Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes.

La incidència s’ha detectat cap a les 14.40 hores i afecta el tram entre Badalona i la bifurcació de la Sagrera. Rodalies ha indicat que els combois acumulen demores mitjanes d’uns 25 minuts. Personal d’Adif treballa per resoldre la incidència i recuperar la normalitat del servei.

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