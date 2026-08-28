Un robatori entre la Sagrera i Badalona provoca retards de mitja hora a l'R1

Un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona provoca aquest divendres a la tarda demores mitjanes de 25 minuts a l’R1 de Rodalies, segons ha informat la companyia. La circulació es manté limitada a dos trens per hora i sentit entre l’Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes.\r\n\r\nLa incidència s’ha detectat cap a les 14.40 hores i afecta el tram entre Badalona i la bifurcació de la Sagrera. Rodalies ha indicat que els combois acumulen demores mitjanes d’uns 25 minuts. Personal d’Adif treballa per resoldre la incidència i recuperar la normalitat del servei.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl director de Rodalies era de vacances durant la crisi ferroviària per l'eclipsi Gerard Mira\r\n\r\n