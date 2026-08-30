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Un tiroteig en una rave a Suïssa deixa almenys un mort i cinc ferits

Societat

  • La ciutat suissa d'Aarau, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’agost de 2026 a les 11:17
Actualitzat el 30 d’agost de 2026 a les 11:22

Una noia de 22 anys ha mort i cinc persones més han resultat ferides aquest diumenge a la matinada al nord de Suïssa, on s'ha produït un tiroteig durant la celebració d'una festa rave als voltants d'una pista de curses de cavalls a localitat d'Aarau. L'autor ha fugit del lloc dels fets, segons ha informat la policia a les xarxes socials.

Els ferits han estat identificats com quatre homes i una dona d'entre 24 i 27 anys, tots hospitalitzats en estat des de lleu a greu, segons la policia d'Aarau. Els possibles motius, així com les circumstàncies exactes de l'acte delictiu "encara són poc clars".

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