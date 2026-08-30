Un tiroteig en una rave a Suïssa deixa almenys un mort i cinc ferits

Una noia de 22 anys ha mort i cinc persones més han resultat ferides aquest diumenge a la matinada al nord de Suïssa, on s'ha produït un tiroteig durant la celebració d'una festa rave als voltants d'una pista de curses de cavalls a localitat d'Aarau. L'autor ha fugit del lloc dels fets, segons ha informat la policia a les xarxes socials.\r\n\r\nEls ferits han estat identificats com quatre homes i una dona d'entre 24 i 27 anys, tots hospitalitzats en estat des de lleu a greu, segons la policia d'Aarau. Els possibles motius, així com les circumstàncies exactes de l'acte delictiu "encara són poc clars".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nBusquen una tercera persona que va fugir després de provocar un accident múltiple amb nou ferits a l'AP-7\r\n\r\n