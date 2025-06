Els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 de juny un treballador dels serveis de manteniment del metro per haver robat 18 quilos de cable de coure de la xarxa de transport de Barcelona. L'home, de 41 anys, va sostreure el material de quatre estacions de les línies L4 i L5. Els fets van passar entre el 16 i 25 de maig. El valor total del material sostret i recuperat ascendeix a uns 4.000 euros aproximadament.

La investigació va començar el maig d'aquest any arran de la denúncia de l'empresa de manteniment, que va detectar la desaparició de cable a les seves dependències, restringides al públic i amb accés exclusiu per als operaris. El detingut acumula dos antecedents i va passar a disposició judicial el 7 de juny. La investigació continua oberta.

Un treballador d'una empresa de manteniment, accedia a les instal·lacions del @TMB_Barcelona amb bosses buides i en sortia amb elles plenes de cables de coure



Detenim l'home pel furt de 18kg de cable, valorat en 4.000€



La sostracció no va generar afectació al servei de metro pic.twitter.com/A5buJk1B8j — Mossos (@mossos) June 15, 2025

Les càmeres de seguretat, element clau

Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors van poder identificar l’autor. Actuava sempre vestit amb la roba de feina de personal de neteja, entrava a les instal·lacions amb unes bosses buides i en sortia amb elles plenes de cables de coure.

Els investigadors van fer comprovacions amb empreses de gestió de residus i van esbrinar que l’investigat hauria efectuat nou vendes de cable de coure. Agents de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) continuarà les gestions administratives derivades de la venda coure, per tal de localitzar el material venut i, si s’escau, iniciar els procediments sancionadors per la via administrativa.

Els robatoris van alertar els investigadors, ja que en el durant l’any 2025 només s’havien registrat quatre fets puntuals de robatori de coure. Es van sostreure uns 50 metres de cable ja instal·lats i uns 10 metres més en restes, amb un pes total de 18 quilos. La sostracció de cable no va afectar el servei de combois, ja que es tractava de cablejat de la presa de terra de les instal·lacions elèctriques de les estacions.