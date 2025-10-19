Retiren el vehicles cremat i es descongestiona l'AP-7 a l'atura de la Roca del Vallès

El Servei Català del Trànsit ha informat de l'incendi que ha succeït a l'AP-7, a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit sud/ Tarragona. L'incident ha fet tallaran un dels carrils i s'han registrat registren més de 6 quilòmetres de retencions. Vora les 14:30, s'ha retirat el vehicle i s'ha començat a normalitzar la circulació. La crema del cotxe ha provocat una gran filera de fum que es veia a quilòmetres vista.
Per altra banda, en pocs quilòmetres de l'incendi, també hi ha retencions, aquest en el sentit oposat de la marxa, en direcció Girona per una avaria d'un vehicle. Aquest incident té lloc a l'altura de Mollet del Vallès i aglomera una retenció de vora un quilòmetre. Primerament, s'havia tallat un carril, però el cotxe ja s'ha situat al voral.
N-11 tallada a Girona
Una col·lisió frontal entre dos turismes fa tallar ambdós carrils de l'N-II a l'altura de fornells de la Selva. Allà s'hi troben els Mossos d'Esquadra, 5 dotacions de Bombers i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques.
Dificultats a la sortida de Barcelona per Llobregat
En la sortida de Barcelona per la B-10 també estan havent-hi retencions, ja que hi ha un carril tallat en sentit sud per un accident a l'altura del nus del Llobregat. L'accident està fent acumular retencions de més de 3 quilòmetres.