Una famosa marca de nines en risc de desaparèixer per problemes financers

L’empresa de joguines Famosa, amb seu a Onil, a Alacant, ha iniciat un procés preconcursal a Espanya mentre es resolen els problemes financers de la seva matriu italiana, Giochi Preziosi. Tot i aquesta decisió, l'empresa no ha paralitzat l'activitat i expressen que és una mesura temporal, mentrestant, es continuen distribuint les seves marques més reconegudes, com Nancy, Nenuco, Pinypon, Barriguitas, Feber i Famosa Softies.
El motiu d’aquest anunci és el retard, segons expliquen, de la reestructuració financera, fet que ha desestabilitzat els comptes i les operacions del capital de Famosa. Aquesta manca de liquiditat ha tingut un impacte notable en un negoci amb una forta estacionalitat, molt dependent de campanyes com la de Nadal.
Per aquest motiu, Famosa ha decidit convocar un preconcurs per assegurar la seva viabilitat fins que es tanqui el procés de reestructuració financera. La companyia ha volgut assegurar que no hi ha cap dubte sobre el futur de les seves marques.
Una marca en marxa des de fa més de sis dècades
Fundada sota el nom de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil SA (Famosa) l’any 1957, l'empresa va començar sent una unió de fàbriques petites. Durant aquestes dècades, s’ha consolidat com una de les grans i fortes empreses de la indústria joguetera espanyola.
Des del 2019, forma part del grup italià Giochi Preziosi i té la seva planta de producció principal al polígon industrial de Les Atalayes, a Alacant. Malgrat les dificultats, la companyia continua compromesa amb la seva història, el seu equip i les seves marques, que continuen presents als mercats internacionals.