Una fuita de gas fa evacuar onze pisos a l'Hospitalet de Llobregat

Una fuita de gas ha sorprès a part del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. Concretament, la fuita ha succeït al carrer Natzaret i ha fet desallotjar onze blocs de pisos del mateix carrer entre Castelao i Blas Fernández de Lirola, a la vora de Gran Via 2.
El motiu de l'accident ha estat per la perforació accidental d'una canonada mentre uns obrers hi estaven treballant i hi ha hagut una petita explosió al restaurant Casa Varela, en la qual cap persona ha resultat ferida.
L'avís s'ha rebut a les 10.42 h i fins a dotze dotacions de bombers hi han actuat per desallotjar els pisos i monitorar la quantitat de gas a l'interior i exterior dels pisos. A part dels desallotjaments, també s'ha tallat la distribució de gas de la zona i s'ha confinat a tota l'illa. Al costat d'on s'ha perforat la canonada hi ha una escola amb alumnes de primària i secundària que ha hagut de ser evacuada. A tots els estudiants se'ls ha traslladat a una escola de la vora, on es quedaran a dinar, segons ha informat 3catinfo.
Així mateix, l'Ajuntament també ha comunicat que ha habilitat un punt d'atenció pels veïns al centre cultural Gran Via 2, on se'ls comunica quina és la situació, se'ls ofereix menja i poder descansar. Per altra banda, Protecció Civil ha emès l'avís de prealerta del PROCICAT.
Els Bombers han informat que la situació tendeix a millor. I que els blocs han estat desallotjats i centren els esforços a controlar la fuita i l'acumulació de gas, tot i que la fuita encara estigui activa.