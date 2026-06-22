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Societat

Una promoció d'inspectors de Treball denuncia que cobra sense treballar des de fa mig any

Més de setanta funcionaris esperen una destinació mentre l’Estat assumeix un cost d’uns 50.000 euros mensuals en nòmines

  • Inspecció del servei de neteja viària i recollida de residus

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juny de 2026 a les 22:02

Una promoció de 71 nous inspectors de Treball fa mesos que cobra sense haver-se incorporat mai al seu lloc de feina. Els afectats van obtenir la plaça després de superar el procés selectiu, però continuen a l’espera que l’administració els assigni una destinació definitiva. Segons expliquen alguns dels funcionaris a La Vanguardia, la situació es podria allargar encara mesos i, en alguns casos, fins al febrer del 2027.

Del total de la promoció, 45 inspectors van accedir al cos a través del torn lliure i 26 mitjançant promoció interna. Des que van finalitzar la formació i van obtenir la plaça, perceben una retribució mensual d’uns 1.200 euros, però no han desenvolupat cap funció professional perquè la seva incorporació depèn de la resolució de diversos concursos interns de trasllat.

Els afectats denuncien que l’administració està pagant sous a treballadors que no poden exercir la seva tasca i, només en el cas dels inspectors procedents del torn lliure, calculen que la despesa podria superar el milió d’euros si la situació es manté fins a principis del 2027. Actualment, l’Estat destina prop de 50.000 euros mensuals a aquestes nòmines.

Els nous inspectors també alerten d’una pèrdua de coneixements derivada del temps transcorregut des que van acabar la formació. A diferència d’altres promocions, quan s’incorporin ja no disposaran d’un període de pràctiques que els permeti actualitzar i consolidar els coneixements adquirits durant el procés selectiu.

Precedents i crítiques per la gestió

Els funcionaris afectats també lamenten la incertesa econòmica que genera aquesta situació. Asseguren que molts havien planificat la seva vida professional i personal després d’aprovar unes oposicions que havien de garantir estabilitat laboral, però denuncien que amb el salari actual alguns tenen dificultats per arribar a final de mes

No és la primera vegada que es produeix una situació similar. L’any 2021, 171 sotsinspectors de Treball ja van denunciar que portaven mesos cobrant sense treballar després d’haver aprovat les oposicions. Aleshores, el govern espanyol va atribuir el retard als efectes de la pandèmia. Ara, el sindicat d’Inspectors de Treball critica la manca de previsió en la gestió dels recursos humans i recorda que, malgrat tenir la plantilla més nombrosa de la història, el servei continua necessitant noves incorporacions per fer front a l’augment de la càrrega de feina.

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