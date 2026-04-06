S'acaba la Setmana Santa amb una molt bona notícia. A les carreteres de Catalunya no s'ha registrat cap mort en totes les vacances. De fet, l'última víctima mortal és del passat 26 de març, segons han confirmat a Nació des del Servei Català de Trànsit. Tot plegat, en una operació tornada amb menys restriccions de les esperades.
Més mobilitat, menys retencions
L'operació tornada de les vacances, molt repartida entre el Diumenge i el Dilluns de Pasqua, ha estat relativament tranquil·la. En aquest sentit, les retencions han estat menors a les esperades i no s'ha produït cap accident mortal. Això sí, destaca el sinistre al Pla d'Urgell amb set ferits, un de greu, després d'un xoc frontal a la N-II.
Durant l’operació retorn de la segona fase de Setmana Santa, entre les 12.00 h de diumenge 5 d’abril i les 20.00 h de dilluns 6 d’abril, han retornat a l’àrea metropolitana de Barcelona 545.000 vehicles, el que representa el 92% del total previst fins aquesta mitjanit.
De fet, la manca de víctimes mortals contrasta amb un augment de la mobilitat tant el Diumenge de Pasqua (+7%) com avui dilluns (+6%) respecte a l'any passat.
Ahir, el pic de retenció es va produir a les 19.00 h amb un total de 58 quilòmetres acumulats, un 69% inferior a la del 2025 (192 quilòmetres). El factor de retenció (que relaciona la durada i la longitud de les congestions) es va reduir un 53% al conjunt de la xarxa viària. En el cas de l’AP-7, aquest indicador es va situar diumenge un 61% per sota del valor registrat el 2025.
Aquest dilluns, per la seva banda, s’ha registrat un increment del 6% en la mobilitat de retorn respecte de l’any passat. El pic de retenció ha estat a les 14.00 h amb un total de 56 quilòmetres acumulats, un 33% inferior als 78 quilòmetres de l'any passat. El factor de retenció s’ha reduït un 5% al conjunt de la xarxa viària mentre que a l'AP-7 ha estat d'un 23% menor.
Malgrat aquest fet, les retencions més destacades s’han produït a l’AP-7. En concret, a l’Ampolla, entre la Riera de Gaià i Roda de Berà i entre Santa Oliva i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. I també a l’AP-7, entre Maçanet de la Selva i Fogars de la Selva i a Sant Celoni en sentit sud.
Ferit crític a Rubí
El pitjor sinistre s'ha produït en zona urbana, concretament a Rubí. Un home ha resultat ferit crític i un menor ferit lleu després d'un accident de trànsit al carrer Collbató per un xoc entre una motocicleta i un autobús aquest dilluns.
Les dues víctimes, ocupants de la motocicleta, han estat traslladades a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Segons han informat els serveis d'emergències, a causa del sinistre s'han activat tres ambulàncies, un helicòpter medicalitzat –que ha evacuat l'adult– i un equip conjunt de Bombers i SEM. L'autobús circulava amb passatgers, però cap d'ells, així com tampoc el conductor, ha resultat ferit.
A més, tornant a les carreteres, s'ha produït un xoc entre tres vehicles a la C-25 a Gurb (Osona), però sense ferits de gravetat. Concretament, el SEM ha hagut d'atendre dues persones.