Una sisena aerolínia s'afegeix a l'expedient sancionador per «pràctiques abusives»

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha incoat un expedient sancionador a una sisena aerolínia de baix cost per possibles “pràctiques abusives”. En un comunicat, el ministeri detalla que es tracten de probables incompliments recollits a la llei general per la defensa dels consumidors i usuaris pel cobrament per l’equipatge de mà a cabina i el sobrecost del preu del bitllet per la reserva de seients contigus en el cas de menors i persones dependents.

També per “omissions enganyoses d’informació i manca de claredat” en les tarifes publicades a la seva pàgina web i la de tercers. Consum no ha desvelat el nom de la companyia, a diferència del novembre quan va imposar 179 milions a Vueling, EasyJet, Norwegian, Volotea i Ryanair.

Sancions "greus" que poden arribar a milers d'euros

La Direcció General de Consum, que ha impulsat la sanció, ha concretat que les penes econòmiques van, en el cas de ser considerades greus, d’entre 10.001 euros a 100.000 fins a quatre i sis vegades el benefici obtingut. O en el supòsit de ser molt greus, l’import va de 100.001 a 1.000.000 fins a sis i vuit vegades el benefici il·lícit obtingut.

El Ministeri de Consum ha defensat que fonamenta aquest expedient en una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europa del 2014 que prohibeix a les companyies aèries imposar càrregues addicionals per l’equipatge de mà. Alhora, ha recordat que aquest dictamen el va avalar el Parlament Europeu el 4 d’octubre del 2023.

Altres companyies ja sancionades

La sanció iniciada pel ministeri que encapçala Pablo Bustinduy se suma a les altres cinc engegades al novembre de l’any passat. Concretament, Ryanair va rebre 107.775.777 euros, Vueling 39.264.412 euros, Easyjet 29.094.441 euros, Norgewian 1.610.001 euros i Volotea 1.189.000,99 euros.

Multes suspeses cautelarment

Però cal recordar que part d'aquestes multes han estat suspeses de manera cautelar. l Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha aturat provisionalment les sancions del Ministeri de Consum a Ryanair i Norwegian per la seva política de cobrar per l'equipatge de mà. De moment, l'alt tribunal ha ordenat a les dues companyies un aval de 110 milions i 1,8 milions, respectivament, equivalents a l'import de la sanció més interessos fins al final del procés.

Entre d'altres raonaments jurídics, el tribunal ha acordat la suspensió cautelar de la sanció davant la "impossibilitat de prejutjar el fons de l'assumpte" i perquè resulta "evident que la suma exigida és, certament, molt elevada, i el seu pagament anticipat provocaria un desfasament a la tresoreria de la part recurrent".