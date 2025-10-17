Una trentena de comarques, en alerta per fortes pluges aquest divendres

El temporal de pluges intenses encara no ha abandonat Catalunya i aquest divendres afectarà gran part del país. Després del cap de setmana d'inundacions a les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, els ruixats han continuat expandint-se pel territori català i ara n'afectarà més de la meitat. En alguns casos, fins i tot, amb un grau de perill alt.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat que manté els avisos de perill a 27 comarques fins a les 20:00 hores, davant la previsió que descarreguin més de 20 mil·límetres d'aigua en franges de mitja hora. Concretament, es tracta de la meitat oriental, amb les Terres de l'Ebre incloses.
Des del Baix Empordà fins al Montsià i fins al Berguedà, totes les comarques quedaran afectades, tot i que algunes especialment. La Selva, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès estan en alerta taronja i tindran ruixats més contundents i acompanyats de tempesta en alguns punts.
Activada l'alerta del pla Inuncat
Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest divendres, especialment a les comarques de Girona, Catalunya Central, litoral i prelitoral. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha concretat que els aiguats es concentraran principalment en la franja entre les 12:00 hores i les 18:00 hores.
L'ACA declara l'emergència per actuar en rieres i barrancs de vuit municipis del Montsià
Aquest dimarts, ha entrat en vigor la resolució del director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que permet actuar de manera immediata en vuit municipis de la comarca del Montsià afectats per les barrancades dels últims dies. En concret, la resolució permet actuar per restituir les lleres fluvials de Freginals, la Ràpita, Santa Bàrbara, Galera, Amposta, Masdenverge, Ulldecona i Godall, i consistiran en la retirada de sòlids, canyes o terres acumulades en trams fluvials no urbans.
Entre 2021 i 2025, s'estan duent a terme un total de 67 actuacions de manteniment i conservació de lleres fora de zona urbana. D'aquestes, 44 estan finalitzades, als municipis d'Alcanar, Amposta, Godall, Freginals, Ulldecona, la Sénia, Masdenverge, la Ràpita, Santa Bàrbara i Mas de Barberans. En execució n'hi ha tres (les tres a Alcanar) i les 20 restants, estan pendents d'iniciar-se.
En matèria d’ajuts per als ens locals, hi ha 16 ajuts previstos dins de zona urbana a la comarca del Montsià. Cinc d'aquests ajuts són per actuacions de manteniment de lleres dins de zona urbana (competència municipal però l’ACA atorga ajuts que poden ser del 100% del cost de l’actuació). Tres de les subvencions estan atorgades i finalitzades (Ulldecona, la Ràpita i Amposta), mentre que dues estan pendents (la Ràpita i la Galera).
Pel que fa a ajuts per a dur a terme obres de protecció davant d'avingudes (la Galera), hi ha una actuació que està finalitzada. En matèria de redacció de projectes per a la reducció de riscos davant d'avingudes, dos estan finalitzats (Santa Bàrbara i Ulldecona) i tres estan pendents (dos a la Ràpita i un a Ulldecona). Finalment, hi ha tres ajuts per a la millora del drenatge sostenible (redacció del projecte, tots ells a la Ràpita), que estan pendents d’iniciar-se.