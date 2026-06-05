USTEC entoma el "no" i exigeix reobrir les negociacions amb Educació

El sindicat majoritari del sector s'ha mostrat contundent i, després de fer autocrítica amb el "no" de la consulta, afirma que farà el que calgui per reprendre negociacions. Així ho ha assegurat aquest divendres la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en una atenció als mitjans.\r\n\r\nExigeixen reobrir les converses fora del marc de la mesa, ja que consideren que la presència de CCOO i UGT limita les negociacions. Segura fa una crida a la "reflexió" i afirma que es mantenen amb forces per encarar el tram final de curs.\r\n\r\nInforma Gerard Mira. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nLes direccions collen per arribar al 6% del PIB després del «no» a l'acord amb Educació\r\n\r\n