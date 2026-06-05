05 de juny de 2026

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Societat

USTEC entoma el "no" i exigeix reobrir les negociacions amb Educació

  • Docents en vaga a Tàrrega es dirigeixen a tallar l'A-2.

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de juny de 2026 a les 12:21

El sindicat majoritari del sector s'ha mostrat contundent i, després de fer autocrítica amb el "no" de la consulta, afirma que farà el que calgui per reprendre negociacions. Així ho ha assegurat aquest divendres la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, en una atenció als mitjans.

Exigeixen reobrir les converses fora del marc de la mesa, ja que consideren que la presència de CCOO i UGT limita les negociacions. Segura fa una crida a la "reflexió" i afirma que es mantenen amb forces per encarar el tram final de curs.

Informa Gerard Mira. 

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