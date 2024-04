Veïns i activistes irrompen en una finca de Barcelona controlada per l'empresa Stop Okupas

Al carrer Magalhaes del barri del Poble-sec de Barcelona fa dies que hi ha una finca amb una situació insòlita: ha quedat controlada per l'empresa Stop Okupas, un fet que ha tensionat la situació dels habitants del bloc i que ha implicat que un llogater ja hagi marxat de l'immoble. Des de llavors, els veïns que queden a la finca -ocupants de pisos buits- han hagut de fer guàrdies a l'entrada de l'edifici, ja que els operaris de l'empresa de desocupació van arrencar la porta tres setmanes enrere. La situació és "límit", diuen els habitants. Per això van enviar una carta a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, com va explicar Nació. En no rebre resposta en els darrers dies, una cinquantena de veïns i militants pel dret a l'habitatge han mogut fitxa: s'han desplaçat en grup fins al bloc del Poble-sec i han irromput a l'immoble. L'objectiu, tornar a instal·lar una porta a l'entrada de la finca, com les que hi ha qualsevol bloc de la ciutat.

Malgrat la presència d'una unitat dels Mossos d'Esquadra i d'un operari de l'empresa Stop Okupas que ha estat superat per la massa, els activistes que s'han mobilitzat han aconseguit acoplar la porta allà on els últims dies no hi havia res. L'han soldat ens pocs minuts amb l'objectiu de recuperar la unitat mínima de protecció de la finca. Alhora, s'han anat fent càntics contra la presència d'una empresa especialitzada en desnonaments extrajudicials.

L'acció de protesta apareix després que la via institucional no hagi funcionat, asseguren els veïns i els membres de col·lectius pel dret a l'habitatge com el Sindicat de Llogateres. La setmana passada remarcaven que des que un fons d'inversió va adquirir tot l'edifici, el novembre passat, s'han trobat tota mena de pressions que s'emmarcarien en "l'assetjament immobiliari". La llista era llarga, en poc temps. "Sabotatges a les instal·lacions d’aigua i de llum, inundacions provocades, intimidacions, amenaces, una violació de domicili i, fins i tot, una agressió física", enumeraven en una carta que van fer arribar a les màximes institucions del país, així com a la sindicatura de greuges catalana i barcelonina. La més evident d'aquestes pressions, però, ha estat la convivència forçosa amb els operaris d'una empresa anomenada Stop Okupas Low Cost SL.

En aquest sentit, el portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès Jové, ha denunciat que no es pot normalitzar la presència de companyies que actuen amb "mètodes violents" i lluny dels procediments judicials. Assenyalen l'empresa Workki Co-working com a propietària de l'immoble i responsable de l'existència permanent "intimidatòria i amenaçadora" dels vigilants antiocupació, i també a les admnistracions per no actuar-hi abans.

De moment, amb la instal·lació de la porta el que s'espera és que ara ja no hagin de patir per si un operari els deixa entrar o no, que era una de les pors dels veïns que fa dies que fan guàrdia a l'accés al bloc. Però de fons, la reclamació immediata és més directa: demanen que s'aturi l'assetjament i que l'administració pública -ja sigui l'Ajuntament de Barcelona o la Generalitat- actuïn. Això busca acabar amb la pressió diària que afronten actualment i, alhora, que es negociïi una regularització dels lloguers dels habitants dels pisos ocupats.