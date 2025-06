Aquest és el restaurant de l'Eixample on Rosalía va sopar amb la seva parella

Rosalía i la seva nova parella, l'actor alemany Emilio Sakraya, han estat captats passejant amb total normalitat per la ciutat de Barcelona. Sense seguretat que els protegís, van ser diverses les persones que s'hi van fixar, i van avisar el programa de Catalunya Ràdio, Que no surti d'aquí.

Tal com expliquen els seguidors del programa, Rosalia i Sakraya van passejar pel carrer Balmes i a dos quarts d'onze buscaven un lloc on sopar. Es van decidir per al restaurant Cu-cut. Una taverna situada en ple barri de l'Eixample, a la cruïlla entre el carrer Enric Granados i Provença.

És un restaurant de cuina mediterrània i tapes i un preu al voltant dels 30 euros. També ofereixen plats típics de la cuina catalana i altres més exquisits com les ostres. El seu nom fa referència a la revista satírica catalana Cu-Cut, de curta existència entre 1902 i 1912.

El propi restaurant ha reaccionat al post del Que no surti d'aquí, confirmant la presència de Rosalia al seu establiment. Segons explica Roger Carandell, és el primer cop que hi ha constància que Rosalía i la seva nova parella hagin vingut a Barcelona.