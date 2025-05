La fruita que ajuda a reduir el colesterol i a millorar la salut muscular

El consum de raïm pot ser molt més beneficiós del que es pensava fins ara. Un nou estudi de la Western New England University, publicat a la revista Foods, conclou que aquesta fruita no només ajuda a reduir el colesterol, sinó que també millora la salut muscular a llarg termini, modificant favorablement l’expressió genètica dels músculs.

Segons els investigadors, les persones que incorporen raïm a la seva dieta poden veure com augmenten els gens associats a la massa muscular magra i disminueixen aquells vinculats a la degeneració muscular. Un efecte especialment rellevant per a la gent gran, que sovint pateix sarcopènia, la pèrdua de massa muscular relacionada amb l’envelliment. Aquest enfocament nutrigenòmic obre la porta a complementar el consum de raïm amb l’exercici físic per mantenir la musculatura i reduir els greixos nocius que es relacionen amb el colesterol elevat.

Fa temps, una altra recerca de la Universitat de Califòrnia ja va posar en relleu que menjar 10 grams diaris de raïm podia contribuir a la reducció del colesterol LDL (conegut com el “dolent”), a més d’augmentar la diversitat bacteriana a l’intestí, clau per a la salut general. Aquell estudi, publicat a la revista Nutrients, va demostrar també que el raïm té la capacitat de reduir els àcids biliars que circulen per la sang.

A més del seu efecte sobre el colesterol i la musculatura, el raïm destaca pels seus múltiples beneficis per a la salut. Composta en un 80% d’aigua, ajuda a regular el trànsit intestinal, contribueix a controlar la hipertensió i redueix el risc de patir malalties cardiovasculars. Les varietats vermelles aporten antocianines i resveratrol, potents antioxidants amb propietats antiinflamatòries i anticancerígenes, mentre que les verdes contenen quercetina, un altre compost antioxidant eficaç contra els radicals lliures.

A tot això s’hi sumen la fibra, les vitamines C i K (essencials per al sistema immunitari i la salut òssia) i minerals com el potassi, el ferro, el calci, el magnesi o el fòsfor. Amb aquesta nova evidència, el raïm es consolida com una fruita amb un potencial enorme no només per cuidar el cor, sinó també per protegir la musculatura, especialment en edats avançades.

Els experts apunten que caldran noves investigacions per aprofundir en l’abast complet d’aquests beneficis, però els resultats obtinguts fins ara situen el consum d'aquesta fruita com un hàbit saludable amb efectes que van molt més enllà del que es coneixia fins ara.