La salsa que és millor que la maionesa: té més gust i és més sana

Amb l'arribada de l'estiu, els menjars frescos venen més de gust. Un clar exemple és l'amanida russa, un emblema de les tapes d'estiu. Aquest plat fred es col·loca al centre de la taula en dinars familiars, aperitius estiuencs i pícnics improvisats.

Amb una base de patates bullides, pastanaga, tonyina i ou dur, cada casa hi aporta el seu toc personal. El que sol repetir-se, però, és la presència de la maionesa, que li dona cremositat i cohesiona tots els ingredients. Ara bé, per molt apetitosa que sigui, aquesta salsa pot resultar excessiva en greixos, especialment si és de compra o conté massa oli fins i tot quan es fa a casa.

L'augment de la conscienciació per una vida saludable fa que cada cop més persones optin per substituir la maionesa pel iogurt grec, una alternativa molt més equilibrada. Aquest làctic conserva la textura suau que es busca, però amb un gust més fresc i menys pesant.

A més, en comparació amb la maionesa, el iogurt té menys calories i és més fàcil de pair, cosa que s’agraeix quan fa calor. Es pot emprar el iogurt grec natural o enriquir-lo amb una mica de suc de llimona, all en pols, ceba picada o mostassa, creant una salsa personalitzada i refrescant.

Molts beneficis nutricionals

El iogurt grec no només convenç pel seu sabor, sinó també pel seu perfil nutricional. Proporciona proteïnes d’alta qualitat, així com minerals essencials com el calci, el fòsfor i el magnesi, indispensables per a la salut òssia i muscular. A tot això, s'hi suma l'aportació de probiòtics que afavoreixen una bona digestió, contribuint al benestar intestinal.

Amb només 97 calories per cada 100 grams, conté prop de 4 g d’hidrats de carboni, 5 g de greix i 3,5 g de proteïnes. Això el converteix en una opció ideal per als qui volen cuidar-se sense renunciar al gust.

Per tant, si aquest estiu es vol seguir gaudint d’una bona ensaladilla sense carregar-la de greixos, el iogurt grec pot ser el millor aliat. És una alternativa fresca, sana i sorprenentment deliciosa que pot fer que qui ho prova es replantegi el mode de preparació d'aquest clàssic estiuenc.