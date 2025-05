Pep Guardiola explica quin és el seu plat preferit: una recepta molt catalana

Pep Guardiola fa més de deu anys que viu fora de Catalunya, però hi manté un lligam molt fort. Ara ho ha tornat a demostrar explicant en un vídeo de xarxes quin és el seu plat preferit, una recepta tradicional de la cuina catalana.

L'entrenador confessa que li encanten els cargols a la llauna. La devoció per aquest plat neix a partir de la seva mare, que sempre el feia per tothom, explica Guardiola. I sentència que malgrat que molts restaurants el facin, "ningú el farà com ella".

Precisament en el vídeo publicat a xarxes, Guardiola felicita el restaurant Los Caracoles, gestionat per la família Bofarull i especialitzat en cargols, que enguany fa 90 anys d'història. L'entrenador explica amb humor que el seu fill hi ha anat moltes vegades i a ell mai l'han convidat.